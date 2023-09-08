Зеленский: Умеров может перезагрузить работу Минобороны 8.09.2023, 1:29

Рустем Умеров

Он назвал Умерова сильным и системным человеком, который хорошо знает сферу обороны.

В четверг, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый министр обороны Рустем Умеров сможет перезагрузить работу Министерства обороны Украины.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Представил сегодня официально нового министра обороны Украины Рустема Умерова», — отметил глава государства.

Президент назвал Умерова сильным и системным человеком, который хорошо знает сферу обороны.

Зеленский отметил, что новый министр обороны с первых дней полномасштабного вторжения страны-агрессора России задействован в переговорах по оружию для Украины.

Глава государства добавил, что сейчас Умеров занимается переговорами по освобождению украинцев из российского плена и уже имеет важные для Украины результаты.

«Он может перезагрузить работу Министерства обороны. Именно это сейчас нужно», — подчеркнул Зеленский.

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