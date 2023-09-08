Астрономы обнаружили новый класс космических взрывов 8.09.2023, 2:11

Они ярче 100 миллиардов солнц.

Астрономы обнаружили загадочный новый тип космического взрыва, который затмевает почти все когда-либо обнаруженные сверхновые.

В течение 10 дней своеобразный взрыв стал ярче, чем 100 миллиардов солнц, а затем исчез почти до нуля через несколько недель — разрушительное событие, одновременно более короткое и более впечатляющее, чем типичная сверхновая.

Согласно исследованию, опубликованному 1 сентября в The Astrophysical Journal Letters, это быстрое и интенсивное событие, вероятно, представляет собой новый класс взрывов, никогда ранее не изучавшийся.

«Мы назвали этот новый класс источников „Светящимися быстрыми охладителями“ или LFC, — заявил ведущий автор исследования Мэтт Николл, астрофизик из Королевского университета в Белфасте. — Точный набор данных, который мы получили, исключает, что это еще одна сверхновая».

Сверхновые — это яркие взрывы, которые происходят, когда большие звезды (обычно массой в восемь раз больше Солнца) сжигают свое ядерное топливо, коллапсируют и выбрасывают свои внешние слои газа в космос. Ежегодно астрономы наблюдают, как сотни сверхновых внезапно становятся ярче, а затем постепенно тускнеют. Обычно сверхновая достигает максимальной яркости примерно через 20 дней, сияя в несколько миллиардов раз ярче Солнца. В последующие месяцы взрыв медленно затухает.

Но LFC не являются сверхновыми. Во-первых, недавно обнаруженный взрыв, который астрономы обнаружили с помощью сети телескопов Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS) на Гавайях, в Чили и Южной Африке, произошел в галактике, полной солнцеподобных звезд, которые слишком малы, чтобы их можно было увидеть. быть материалом сверхновой. «Наши данные показали, что это событие произошло в массивной красной галактике, находящейся на расстоянии двух миллиардов световых лет от нас, — говорится в заявлении соавтора исследования Шубхама Шривастава, научного сотрудника Королевского университета. — Эти галактики содержат миллиарды звезд, подобных нашему Солнцу, но в них не должно быть звезд, достаточно больших, чтобы в конечном итоге превратиться в сверхновую».

По мнению исследователей, помимо своего необычного местоположения, вновь обнаруженный взрыв также стал намного ярче и потух гораздо быстрее, чем типичная сверхновая. В течение следующих 15 дней объект потускнел на два порядка и потерял всего лишь 1% от своей максимальной яркости всего через месяц после взрыва.

Проще говоря, взрыв не соответствовал профилю ни одной известной сверхновой. Итак, случалось ли что-нибудь подобное когда-нибудь раньше? Чтобы выяснить это, исследователи просмотрели архивные данные телескопов в поисках объектов с похожей яркостью и продолжительностью жизни. В конечном итоге они обнаружили еще два объекта — один из исследования 2009 года, а второй — из 2020 года — со свойствами, аналогичными недавно обнаруженному взрыву.

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