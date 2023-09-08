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Макрон: Флагу России нет места на парижской Олимпиаде

  • 8.09.2023, 3:42
Макрон: Флагу России нет места на парижской Олимпиаде
Эмманюель Макрон

Президент Франции заявил, что по этому поводу достигнут консенсус.

Президент Франции Эмманюель Макрон заявил, что российскому флагу не место на Олимпийских играх в Париже из-за военных преступлений, которые творит режим диктатора Владимира Путина в Украине. Об этом он сказал в интервью спортивной газете L’Equipe.

Макрон сказал в интервью, что из-за войны в Украине он не хочет, чтобы флаг России был поднят на Олимпиаде в Париже.

«Для России как страны там нет места, пока она совершает военные преступления и депортирует детей», – сказал Макрон.

По его словам, российского флага на Парижских играх быть не может, и по этому поводу достигнут консенсус.

На вопрос, как он относится к участию в играх российских спортсменов, Макрон ответил, что этот вопрос «не следует политизировать».

«Я хочу, чтобы олимпийский мир принял осознанное решение, и я полностью доверяю (президенту МОК. – Ред.) Томасу Баху», – сказал президент Франции.

Макрон считает, что некоторые российские спортсмены «тоже могут быть жертвами» режима Путина, поэтому нужен индивидуальный подход к каждому случаю.

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