Макрон: Флагу России нет места на парижской Олимпиаде 8.09.2023, 3:42

Эмманюель Макрон

Президент Франции заявил, что по этому поводу достигнут консенсус.

Президент Франции Эмманюель Макрон заявил, что российскому флагу не место на Олимпийских играх в Париже из-за военных преступлений, которые творит режим диктатора Владимира Путина в Украине. Об этом он сказал в интервью спортивной газете L’Equipe.

Макрон сказал в интервью, что из-за войны в Украине он не хочет, чтобы флаг России был поднят на Олимпиаде в Париже.

«Для России как страны там нет места, пока она совершает военные преступления и депортирует детей», – сказал Макрон.

По его словам, российского флага на Парижских играх быть не может, и по этому поводу достигнут консенсус.

На вопрос, как он относится к участию в играх российских спортсменов, Макрон ответил, что этот вопрос «не следует политизировать».

«Я хочу, чтобы олимпийский мир принял осознанное решение, и я полностью доверяю (президенту МОК. – Ред.) Томасу Баху», – сказал президент Франции.

Макрон считает, что некоторые российские спортсмены «тоже могут быть жертвами» режима Путина, поэтому нужен индивидуальный подход к каждому случаю.

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