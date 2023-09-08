Дмитрий Лубинец: Украинских детей в Беларуси держат в десятках мест 8.09.2023, 4:59

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Лукашенко несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей.

В Беларуси украинских детей содержат в десятках мест. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает «Укринформ».

Вместе с тем на настоящее время в офисе омбудсмена нет фактов о том, что белорусские семьи начали процесс усыновления или взятия под временную опеку украинских детей.

За незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию Международный уголовный суд выдал в марте ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марию Львову-Белову.

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