Дмитрий Лубинец: Украинских детей в Беларуси держат в десятках мест
- 8.09.2023, 4:59
Лукашенко несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей.
В Беларуси украинских детей содержат в десятках мест. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает «Укринформ».
Вместе с тем на настоящее время в офисе омбудсмена нет фактов о том, что белорусские семьи начали процесс усыновления или взятия под временную опеку украинских детей.
За незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию Международный уголовный суд выдал в марте ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марию Львову-Белову.