Мощный пожар в Москве: горит Федеральная таможенная служба
- 8.09.2023, 7:38
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Слышны звуки взрывов.
В ночь на пятницу, 8 сентября, в Москве снова случился мощный пожар. Огонь охватил столичное здание Федеральной таможенной службы РФ.
Об этом сообщают российские СМИ. В местных Telegram-каналась публикуются кадры густого дыма над городом, передает obozrevatel.com.
«Пожар на востоке Москвы. В районе Новогиреево виден большой столб чёрного дыма, пожар на Кусковской улице. По данным МЧС, заявка пришла из здания, где находится Федеральная таможенная служба», – сказано в сообщении.
По данным российских СМИ, местные жители сообщают, что на месте пожара слышны звуки взрывов.
«На месте пожара в Новогиреево слышны звуки взрывов. Предположительно, горят складские помещения, площадь уточняется», – говорится в сообщении.