СМИ: ВСУ прорвались с востока к Новопрокоповке 1 8.09.2023, 8:05

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Украинская армия находится в километре от Вербового и установила контроль на реке Янчекрак.

СМИ сообщают про успешные действия ВСУ в районе населенных пунктов Работино и Новопрокоповка. Также стало известно, что на этом участке фронта украинская армия значительно продвинулась и находится в километре от Вербового.

Российские пропагандисты паникуют из-за «тяжелой ситуации» на Южном направлении фронта, где ВСУ продолжают движение вглубь российской обороны, сообщает dialog.ua.

Российский Z-военкор Семен Пегов, автор Telegram-сообщества WarGonzo, подтверждает новые успехи в передовых подразделений украинской армии.

По его словам, на Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии после долгого перерыва возобновили наступательные действия в районе Каменского и сумели продвинуться в сторону Лугового.

Более того, ВСУ смогли расширить плацдарм на левом берегу реки Янчекрак. Пегов пишет, что «россияне не смогли смириться с потерей Работино» и предприняли контратаку, которая провалилась.

При этом продвижение украинских военных к югу от Работино при мощной поддержке артиллерии было успешным - ВСУ смогли прорваться с востока к Новопрокоповке и заняли ряд новых позиций.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) также утверждают, что ВСУ продолжили контрнаступление на западе и востоке Запорожской области.

Российские военные блогеры заявляют, что 40-я бригада морпехов ТОФ и 37-й мотострелковая бригада ВС РФ отразили удары ВСУ на линии Новодонецкое — Новомайорское.

Террорист и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявляет, что оккупанты периодически отходят в тактические тылы.

Также ВСУ и армия РФ периодически обмениваются территориями на линии Новодонецкое — Новомайорское.

Аналитики из Института изучения войны проанализировали ситуацию на Запорожском направлении на прошедшие сутки.

Российские «военкоры» заявляют, что 7 сентября были бои и в районе Урожайного. Там ВСУ противостоят силы 336-й бригады морпехов БФ.

Кадры с геолокацией от 7 сентября показали дальнейшее продвижение украинских защитников к северо-западу от Вербового.

При этом российские блогеры уверяют, что армии РФ удалось отбросить ВСУ на прежние позиции. Однако аналитики из ISW не увидели визуального тому подтверждения.

Спутниковые фото от 6 сентября показали горящую листву на деревьях примерно в 1 км от Вербового.

Это говорит о том, что ВСУ близко и армия РФ ведет по украинским защитникам артиллерийский огонь.

Накануне спикер Таврийской группы войск Штупун заявил, что 6 сентября ВСУ продвинулись как в районе Работино, так и Вербового.

Российские военкоры утверждают, что ВСУ пытаются прорвать оборону противника в районе Новопрокоповки. Пропагандисты также заявляют, что украинские защитники возобновили контрнаступление в районе Каменского и добились успеха в районе Лугового.

Более того, ВСУ установили контроль на южном берегу реки Янчекрак.

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