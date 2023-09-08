СМИ: ВСУ прорвались с востока к Новопрокоповке

СМИ: ВСУ прорвались с востока к Новопрокоповке1
- 8.09.2023, 8:05
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Украинская армия находится в километре от Вербового и установила контроль на реке Янчекрак.
СМИ сообщают про успешные действия ВСУ в районе населенных пунктов Работино и Новопрокоповка. Также стало известно, что на этом участке фронта украинская армия значительно продвинулась и находится в километре от Вербового.
Российские пропагандисты паникуют из-за «тяжелой ситуации» на Южном направлении фронта, где ВСУ продолжают движение вглубь российской обороны, сообщает dialog.ua.
Российский Z-военкор Семен Пегов, автор Telegram-сообщества WarGonzo, подтверждает новые успехи в передовых подразделений украинской армии.
По его словам, на Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии после долгого перерыва возобновили наступательные действия в районе Каменского и сумели продвинуться в сторону Лугового.
Более того, ВСУ смогли расширить плацдарм на левом берегу реки Янчекрак. Пегов пишет, что «россияне не смогли смириться с потерей Работино» и предприняли контратаку, которая провалилась.
При этом продвижение украинских военных к югу от Работино при мощной поддержке артиллерии было успешным - ВСУ смогли прорваться с востока к Новопрокоповке и заняли ряд новых позиций.
Аналитики из Института изучения войны (ISW) также утверждают, что ВСУ продолжили контрнаступление на западе и востоке Запорожской области.
Российские военные блогеры заявляют, что 40-я бригада морпехов ТОФ и 37-й мотострелковая бригада ВС РФ отразили удары ВСУ на линии Новодонецкое — Новомайорское.
Террорист и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявляет, что оккупанты периодически отходят в тактические тылы.
Также ВСУ и армия РФ периодически обмениваются территориями на линии Новодонецкое — Новомайорское.
Аналитики из Института изучения войны проанализировали ситуацию на Запорожском направлении на прошедшие сутки.
Российские «военкоры» заявляют, что 7 сентября были бои и в районе Урожайного. Там ВСУ противостоят силы 336-й бригады морпехов БФ.
Кадры с геолокацией от 7 сентября показали дальнейшее продвижение украинских защитников к северо-западу от Вербового.
При этом российские блогеры уверяют, что армии РФ удалось отбросить ВСУ на прежние позиции. Однако аналитики из ISW не увидели визуального тому подтверждения.
Спутниковые фото от 6 сентября показали горящую листву на деревьях примерно в 1 км от Вербового.
Это говорит о том, что ВСУ близко и армия РФ ведет по украинским защитникам артиллерийский огонь.
Накануне спикер Таврийской группы войск Штупун заявил, что 6 сентября ВСУ продвинулись как в районе Работино, так и Вербового.
Российские военкоры утверждают, что ВСУ пытаются прорвать оборону противника в районе Новопрокоповки. Пропагандисты также заявляют, что украинские защитники возобновили контрнаступление в районе Каменского и добились успеха в районе Лугового.
Более того, ВСУ установили контроль на южном берегу реки Янчекрак.