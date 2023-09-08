Сборная России по футболу опозорилась в матче с Египтом 4 8.09.2023, 8:13

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Видеофакт.

Сборная России по футболу едва не проиграла олимпийской команде Египта, собранной из игроков до 25 лет. Товарищеский матч в Суэце завершился со счетом 1:1.

Россияне пропустили уже на 7-й минуте встречи. После бездарной игры в защите от гостей, египтяне легко забили первый гол.

В перерыве Валерий Карпин сделал пять замен, одна из которых сыграла. Вингер «Спартака» Степан Оганесян забил ответный гол, воспользовавшись дикой ошибкой голкипера хозяев.

Игра сборной, распиаренной российскими СМИ и транслируемой на Первом канале страны, вызвала резкую критику у российских болельщиков.

«Только в нашей сборной, когда смотришь на каждое следующее поколение, понимаешь, что предыдущие деревья были не такими уж плохими игроками», – пишут россияне.

Фанаты не понимают, почему эту сборную называют «национальной».

«Как такую сборную можно назвать «национальной», тут почти никого в лицо не знают. Увидел фамилию Литвинова и думал, что хоть одного узнал, но это другой Литвинов, из Сочи какой-то. Это молодежная сборная, причем полуторный состав, без главных игроков – Захаряна, Пиняева, Тюкавина, Литвинова, Карпукаса. Хоть бы пару игроков основы привезли, чтоб "национальной" назвать», – возмущаются болельщики.

Многие называют выступление своих футболистом «позором».

Напомним, что главная сборная Египта отказалась от товарищеского матча с россиянами. Команда, которая рекордные семь раз выигрывала Кубок африканских наций, назвала невозможным спарринг с представителями страны-агрессора, отдав предпочтение соседям по континенту.

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