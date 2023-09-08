Египет, Мальдивы, Индия и не только: куда белорусу поехать осенью к морю 2 8.09.2023, 8:24

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Во сколько обойдется отдых в бархатный сезон.

Именно осенью во многих странах устанавливается самая комфортная погода для отдыха. К тому же в эту пору более низкие цены и на пляжах нет толп туристов. Myfin.by узнал в турфирмах, где и за сколько можно белорусам отдохнуть у моря в бархатный сезон.

Индия: экзотика на белорусском рынке

Сейчас, когда множество привычных стран для отдыха стали труднодоступны, белорусы открывают для себя новые направления, и Индия в их числе.

11 августа в страну вылетел первый рейс из Минска. Теперь самолеты в Дели летают раз в неделю, а с конца сентября будут дважды в неделю.

«В сентябре туристам в Индии предлагаются экскурсионный туры, к примеру, «Золотой треугольник», «Золотой треугольник Индии +Кхаджурахо». Туры недельные, цены стартуют от 1250 долларов на человека. В эту стоимость входят перелет, проживание в отелях категории не менее 4*, питание «завтрак+ужин», экскурсионная программа, входные билеты по программе», — рассказала куратор по направлениям компании «Тайм Вояж» Вероника Махина.

С октября белорусы уже могут отдохнуть в Гоа. Комбинированный тур, включающий в себя экскурсионную программу плюс отдых на море (6 дней+6 ночей), обойдется от 3690 долларов на двоих. Тур на двух человек в неделю в Гоа в отеле категории 3* будет стоить от 2290 долларов (питание «завтраки»). За отдых в хорошей «пятерке» необходимо будет заплатить 4612 долларов за двоих.

По словам Вероники Махиной, в дальнейшем планируется организовывать в Индию йога-туры и аюрведические туры.

Специалист подчеркнула, что при подготовке туров в Индию туроператор постарался включить в цену максимально большее количество услуг. Все экскурсионные программы идут с входными билетами, также в стоимость уже включен внутренний перелет из Дели в Гоа.

«Считаем, что отдых в Индии — это по-своему уникальный продукт, определенная экзотика на белорусском рынке, — заметила заместитель директора туроператора «Тайм Вояж» Ольга Еременко. — Мы уже получили обратную связь от первых туристов — белорусам очень понравился отдых и сама страна. Что касается цены, считаем, что она для туров по данному направлению более чем адекватна».

Египет: Марса-Алам — хорошие отели, достойный сервис

С 16 октября стартует чартерная программа в Марса-Алам. Это еще один курорт в Египте, который менее известен белорусам по сравнению с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом.

«Первые цепочки рейсов почти закрыты, — рассказали в компании «АэроБелСервис». — Это курорт для семейного отдыха, здесь много новых отелей, он не многолюден, и здесь широкие прекрасные пляжи. Питание и сервис здесь на хорошем уровне. Курорт понравится тем, кто предпочитает более спокойный отдых и любит понаблюдать за подводным миром».

Минимальная стоимость отдыха в конце октября на двоих на «все включено» на 9 ночей — 2180 долларов. Если хочется чего-то покруче (пятизвездочный отель), то уже придется заплатить около 3450 долларов на двоих.

«Если сравнивать, к примеру, с Хургадой, то за те же деньги на курорте Марса-Алам отель будет по уровню лучше, чем в Хургаде», — пояснили специалисты туристической отрасли.

ОАЭ и Катар: отдых дороже, чем летом

С каждым годом все популярнее у туристов становятся курорты ОАЭ. В 2022 году страна вошла в топ-5 зарубежных направлений для отдыха у белорусов.

Как нам заметили в одной из туркомпаний, поскольку с октября там начинается сезон, отдохнуть в ОАЭ осенью будет дороже, чем летом. Туристам путевка в Дубай с проживанием в городском отеле с середины октября на 9 ночей обойдется около $2000 на двоих на завтраках. Стоит уточнить, что до пляжа при таком варианте надо будет ездить.

Если выбирать отель в Дубае в пешей доступности от пляжа, это уже будет стоить примерно 2800 долларов на двоих на завтраках. В среднем тур на двоих в Рас-эль-Хайма в отеле категории 4, расположенном на пляже, обойдется от 3000 долларов и выше. В среднем тур на двоих в Рас-эль-Хайма в отеле категории 4, который стоит на пляже, обойдется от 3000 долларов и выше.

Что касается Катара, напомним, что полетная программа сюда стартовала в начале марта и выполнялась до лета. С 10 октября ожидается возобновление полетов в эту страну.

Отдохнуть вдвоем в отеле 3* на завтраках можно от 1500 долларов за двоих в зависимости от отеля. Отдых в четырехзвездочном отеле уже обойдется дороже, стоит рассчитывать на 2 тыс. долларов и выше.

Турция: цены поднялись, но страна продолжает пользоваться спросом

Белорусы не первый год выбирают Турцию в качестве места для проведения отпуска. Страна не один год занимает лидирующие позиции у отечественных туристов. Правда, по словам представителей отрасли, цены на отдых в стране сильно поднялись в последние год-два.

Отдых в Турции осенью будет немного дешевле, чем летом. Улететь на неделю в Турцию в октябре можно за €2500 на двоих. Но если хочется отдохнуть в хорошей пятерке, придется выложить от 3000 до 4000 евро. Это цена на двоих человек на «все включено» с отдыхом на 9-10 ночей.

Выбираем экзотику: Мальдивы, Таиланд, Вьетнам

В середине октября тур на Мальдивы из Минска обойдется на 9 ночей от 4750 долларов на двоих. В турфирмах обратили внимание на то, что с вылетом из Москвы отдых обойдется дешевле: стоит рассчитывать от 4000 долларов на двоих на 9 ночей.

Пхукет на 9 ночей с проживанием в отеле 4* на завтраках будет стоить от 3500 долларов на двоих. Это будет вылет из Минска с пересадкой в Дубае.

Отдых во Вьетнаме в отеле 3* на завтраках обойдется во второй половине октября на 11 ночей в 2200—2500 долларов в зависимости от выбранного отеля. Это цена с вылетом из Москвы с пересадкой в Астане.

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