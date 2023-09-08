Беларусь начала приостановку Договора об обычных вооруженных силах в Европе с Польшей и Чехией 1 8.09.2023, 8:37

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Проект закона внесен в «палатку».

Беларусь собирается приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии. Проект соответствующего закона внесен в «палату представителей», сообщает zerkalo.io.

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики», — говорится в законопроекте.

Если его примут депутаты и одобрят сенаторы, то после подписания законопроекта Александром Лукашенко этот законопроект станет законом.

Ранее в Минобороны неоднократно упрекали Польшу в том, что та, модернизируя свою армию и увеличивая ее численность, «нарушает ДОВСЕ». В частности, начальник департамента международного военного сотрудничества ведомства Валерий Ревенко заявлял, что согласно итоговому акту переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, численность польской армии не должна превышать 234 тысяч человек.

Свои претензии к Чехии военное ведомство публично не озвучивало.

Что такое ДОВСЕ и что говорится в итоговом акте?

Базовый Договор был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами — участниками НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и 6 государствами — участниками Организации Варшавского договора (ОВД; Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) — для каждого блока были установлены максимальные уровни вооружений и техники.

После распада СССР, роспуска ОВД, разделения Чехословакии и объединения Германии участниками ДОВСЕ стали 30 государств. Квота СССР была разделена между новыми независимыми государствами.

К концу 1990-х годов, когда часть бывших членов Варшавского договора вступила в НАТО, существующие лимиты боевой техники для блоков потеряли смысл. В связи с этим участники ДОВСЕ приняли решение об обновлении договоренностей. В итоге 19 ноября 1999 года на саммите ОБСЕ в Стамбуле было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ.

Этот документ предусматривал переход от блоковых ограничений к национально-территориальным, в том числе был введен лимит на размещение на территории суверенных государств боевой техники других стран.

О численности войск во всех этих версиях речи не шло. Но Ревенко ссылается на итоговый акт переговоров о численности личного состава, подписанный в 1996 году. Однако там также нет количественных ограничений численности войск в Польше.

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