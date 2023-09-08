Операция «Синица» не единственная: Буданов заинтриговал новыми данными 8.09.2023, 8:48

1,726

Глава ГУР рассказал об «общении» с российскими военными.

Благодаря спецоперации ГУР и Нацполиции под кодовым названием «Синица» в Украину на военном вертолете Ми-8 прилетел российский пилот Максим Кузьминов и получил за перегнанный борт полмиллиона долларов. Его семью перед этим тоже удалось переправить в Украину. Однако он не единственный, с кем украинская разведка проводит подобное общение, пытаясь «выманить» вместе с техникой.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона. Он ответил на вопрос ведущей, не стали ли после такой удачной для российского пилота спецоперации поступать в ГУР звонки от новых желающих россиян помочь Украине.

Буданов сказал, что о количестве звонков говорить не будет, поскольку это секрет. Однако отметил, что подобная работа продолжается с несколькими лицами.

«Подобное общение у нас как шло с еще несколькими лицами, так и продолжается. А случившееся – это просто придаст уверенности тем людям, которые еще колеблются», – сказал руководитель ГУР.

По словам Буданова, российское военное руководство «расстроено» из-за успешной операции по «перегону» военного вертолета в Украину. В связи с этим ФСБ РФ начало еще активнее работать, однако, как убежден руководитель ГУР, это им ничего не даст.

«Это рефлективные методы, ничего хорошего им это в принципе не даст», – сказал главный разведчик Украины.

Напомним, российский пилот Максим Кузьминов перегнал на территорию Украины вертолет Ми-8. В рамках этой операции Украина получила не только новый российский вертолет с бронированной кабиной, но и ценные свидетельства об авиации РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».