Невзоров: Россия получит парочку обидных пинков 8.09.2023, 9:05

Александр Невзоров

В РФ назревает парад позора.

В ближайшее время Россия получит несколько обидных пинков. РФ ждут удары от «Интерпола», генпрокуратуры США и мировых фармакологических концернов. Такое мнение высказал известный журналист Александр Невзоров в своем Telegram-канале.

Как отметил Невзоров, «Интерпол» устал от вечного российского вымогательства, а также необходимости как-то реагировать на запросы кремлевской диктатуры и от хамства в адрес МУС. Российский журналист считает, что вопрос с изгнанием России из большой системы «Интерпола», вероятно, будет решен.

«Погонят путинских клевретов и из банковских систем США, аннулировав «священность вкладов». Парад позора откроет православный «олигарх» Малофеев, миллионы долларов которого будут переданы Украине на «нужды воинов ВСУ». За ним будут другие «псы Кремля», которые опрометчиво расположили деньги в американских банках», - сказал оппозиционер.

Кроме того, по словам Невзорова, фармакологические концерны сворачивают свое сотрудничество с Россией и свое присутствие на ее территориях. Этот отход начался еще полтора года назад, но сейчас он набрал силы и обороты.

«На данный момент российские аптеки и больницы потеряли пятую часть важнейших препаратов. Несколько жалких таблеточных заводиков РФ, разумеется компенсировать потери не в состоянии. В течение следующего года ожидается выход еще примерно 80-100 наименований популярных западных лекарств. Впрочем, России всех этих проблем явно недостаточно. Еще один пинок она решила дать себе сама, оставив ЮНЕСКО», - отметил Невзоров.

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