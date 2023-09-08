Представлен роскошный конкурент Maybach от Ford 2 8.09.2023, 9:16

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Для сидений предусмотрены 30 позиций для регулировки, а также пять видов массажа.

Линейку Lincoln Navigator пополнила особая версия Black Gold Edition. Она будет доступна только для китайского рынка. Подробности об авто сообщили на сайте Carscoops.

Модификация Black Gold Edition будет немного дешевле ограниченной серии One. Она отличается двухцветным кузовом, который сочетает черный и золотой оттенки.

Lincoln Navigator Black Gold Edition также получил 22-дюймовые легкосплавные колесные диски. Они предлагаются и для версии Presidential Edition.

Спереди установлены хромированная решетка радиатора и матричные светодиодные фары. Боковые зеркала заднего вида также получили хромированную отделку.

Интерьер рассчитан на семь посадочных мест. На сиденьях, которые выполнены в цвете Gulf Blue, появилась особая гравировка. Для первого и второго ряда сидений доступны 30 позиций для регулировки, а также 5 видов массажа.

В список оснащения входит аудиосистема Revel Ultima с 28 динамиками. Доступен и пакет ADAS Lincoln Co-Pilot360 2.0, который обеспечивает работу системы автономного вождения второго уровня.

Lincoln Navigator Black Gold Edition оснащен 3,5-литровым турбированным двигателем мощностью 415 л.с. и 670 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Lincoln Navigator Black Gold Edition уже доступен для предзаказа в Китае. Стоимость новинки пока не раскрывается.

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