Российский «Панцирь-С1» прошиб свою же бронемашину «Тигр» на Южном фронте 2 8.09.2023, 9:24

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Константин Горошко

Ракету запускали для перехвата атаки HIMARS, но что-то пошло не так.

На Южном направлении российская система ПВО ликвидировала ефрейтора 10-й отдельной бригады спецназначения ВС РФ Константина Горошко под позывным «Горох».

Об очередном факте «дружественного огня» в рядах оккупантов рассказал популярный в рядах оккупантов Z-канал, связанный с ЧВК «Вагнер», передает dialog.ua.

Инцидент произошел год назад, однако оккупанты решили рассказать о нем только сейчас.

По их данным, поздно вечером 5 сентября 2022-го спецназовцы РФ, возвращаясь на бронетехнике с задания, попали в пробку в районе Каховской ГЭС.

Они зависли там, ожидая разрешения на переправу. Но дождались вместо этого удара своей же ПВО.

«Время перевалило за полночь, бойцы стали подмерзать, в результате чего решили погрузиться назад в «Тигры» и «КамАЗы». Вдруг сработало наше ПВО, бронетехнику пошатнуло», - рассказал Z-канал.

По его данным, ракета «Панцирь-С1», выпущенная на перехват HIMARS, прошила вместо этого броневик «Тигр» с оккупантами. В результате этого «дружественного» удара от ефрейтора Гороха мало что осталось, а его сослуживцы, которые находились в этот момент в машине, также получили ранения, у одного из них оторвало пальцы.

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