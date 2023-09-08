Соболенко с большим трудом пробилась в финал US Open 2 8.09.2023, 9:31

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Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белоруска впервые в Нью-Йорке отдала сет, но все равно победила.

На Открытом чемпионате США Арина Соболенко провела очень трудный полуфинальный матч с американкой Мэдисон Киз (17-я позиция в рейтинге), сообщает wtatennis.com.

Будущая первая ракетка мира победила в трех сетах — 0:6, 7:6, 7:6.

До полуфинала Соболенко не проиграла в Нью-Йорке ни одного сета. Этому в какой-то степени благоволила и сетка. Арине до сих пор не попадались представители топ-10 рейтинга. Впрочем, это не проблемы белоруски, что не все фавориты добрались до решающих матчей.

В игре с Киз Соболенко неожиданно проиграла всухую первую партию — 0:6. Во второй завязалась упорная борьба, и соперницы довели дело до тай-брейка. Арина в нужный момент была безупречна — 7:1.

В решающем третьем сете белоруска уступила свою подачу в шестом гейме — 2:4. Но сумела тут же взять очко на подаче Мэдисон. В результате судьба матча решилась на тай-брейке. Соболенко вновь оказалась сильнее — 10:5.

В игре за титул белоруску ждет противостояние с еще одной американкой — шестой ракеткой мира Коко Гауф.

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