СМИ: Путин перестал себя контролировать из-за панических атак

СМИ: Путин перестал себя контролировать из-за панических атак2
- 8.09.2023, 9:37
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Стало известно о новых странностях в поведении главы Кремля.
Успехи ВСУ на фронте оказывают очень негативное влияние на состояние президента РФ.
Владимир Путин уже не может себя контролировать. Его охватывает паника из-за ситуации, в которой он оказался. У диктатора даже есть самая большая фобия.
Об этом рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин, сообщает «24 канал».
По словам правозащитника, некоторые нападения паники у Путина можно проследить в его отдельных публичных выступлениях. В частности, один из таких запомнился в начале мятежа погибшего вожака вагнеровцев Евгения Пригожина.
«Очевидно, что он не смог себя контролировать в ночь с 23 на 24 июня, когда Путин говорил что-то об угрозе революции. Также пытался провести параллель между собой и «вагнеровцами», что будто бы они «одной крови», поэтому не нужно устраивать государственный переворот», – сказал Осечкин.
Среди прочего, российский президент:
часто погружается в свои мысли, кое-где по 30 минут не выходит из ванной или туалета;
имеет регулярные приступы паники, это не скрывают в его окружении.
«В конце концов, Путин не понимает, как выйти из ситуации. Но самая большая его фобия – закончить жизнь как Муаммар Каддафи (ливийский диктатор и террорист – ред.)», – подытожил Осечкин.