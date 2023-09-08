СМИ: Путин перестал себя контролировать из-за панических атак 2 8.09.2023, 9:37

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Стало известно о новых странностях в поведении главы Кремля.

Успехи ВСУ на фронте оказывают очень негативное влияние на состояние президента РФ.

Владимир Путин уже не может себя контролировать. Его охватывает паника из-за ситуации, в которой он оказался. У диктатора даже есть самая большая фобия.

Об этом рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин, сообщает «24 канал».

По словам правозащитника, некоторые нападения паники у Путина можно проследить в его отдельных публичных выступлениях. В частности, один из таких запомнился в начале мятежа погибшего вожака вагнеровцев Евгения Пригожина.

«Очевидно, что он не смог себя контролировать в ночь с 23 на 24 июня, когда Путин говорил что-то об угрозе революции. Также пытался провести параллель между собой и «вагнеровцами», что будто бы они «одной крови», поэтому не нужно устраивать государственный переворот», – сказал Осечкин.

Среди прочего, российский президент:

часто погружается в свои мысли, кое-где по 30 минут не выходит из ванной или туалета;

имеет регулярные приступы паники, это не скрывают в его окружении.

«В конце концов, Путин не понимает, как выйти из ситуации. Но самая большая его фобия – закончить жизнь как Муаммар Каддафи (ливийский диктатор и террорист – ред.)», – подытожил Осечкин.

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