Столтенберг жестко ответил критикам контрнаступления ВСУ 1 8.09.2023, 9:39

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Йенс Столтенберг

Фото: Charter97.org

Опубликовано видео.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг жестко ответил критикам контрнаступления ВСУ, считающим, что оно продвигается «медленно».

Главе НАТО странно слышать подобные оценки от тех, кто в феврале 2022 года прогнозировал «падение Киева за три дня, а падение Украины - за неделю».

«Украина доказала, что вы ошибались, оттеснив российских захватчиков от Киева, в Харьковской области, на Востоке и в Херсоне. Вы не можете, сидя в Брюсселе, рассказывать украинцам, как воевать», - сказал генсек Альянса и напомнил, что украинские военные рискуют собственной жизнью.

Столтенберг отметил самоотдачу и мужество украинских бойцов, которые позволяют добиваться успеха на поле боя, в том числе во время контрнаступления на Юге.

По словам генсека, еще недавно российская армия считалась «второй по силе в мире», а сейчас она вторая по силе в Украине.

«Реальность такова, что украинцы в очередной раз превосходят все ожидания, а задача и ответственность Запада - помогать им», - подчеркнул генсек НАТО.

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