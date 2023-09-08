Воруют-с! 2 Дмитрий Колезев

8.09.2023, 10:07

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Публике будет приятно посмотреть, как голова Шойгу катится по Красной площади.

На вопрос о том, почему Москва так плохо защищена ПВО, появился удобный ответ: воруют-с! В Москве по подозрению в получении взятки арестован командующий первой армией ПВО, генерал-майор Константин Огиенко — человек, который отвечает за воздушную оборону столицы.

Фабула там такая: подчиненный Огиенко, генерал-майор Дмитрий Беляцкий, получил 500 тысяч рублей (как утверждается, это аванс из общей взятки в 30 млн) от некоей общественной организации «Надежда», которая обещала предоставить гражданам и организациям земельные участки в ближнем Подмосковье. Генерала Беляцкого арестовали, он дал показания на своего командира Огиенко: мол, деньги в конечном счете предназначались ему. Тогда Беляцкого выпустили под домашний арест, а Огиенко, наоборот, арестовали. Вину он не признает.

Хотя коррупционное объяснение слабости ПВО — заведомо популярное и удобное, я на самом деле сомневаюсь, что подобные махинации как-то существенно влияют на защиту Москвы. Проблема скорее в том, что не хватает комплексов типа «Панциря» для борьбы с дронами. Как показывает практика, когда надо, места под их размещение быстро находятся.

Но заметим, что дело происходит в Подмосковье. Это вотчина Сергея Шойгу, губернатором там посажен сын его лучшего друга Юрия Ворбьева, Андрей Воробьев. Как напоминает «Коммерсантъ», одновременно идут три расследования по поводу того, как разные земли Минобороны в Подмосковье передавались под застройку.

Понятно, что пока Шойгу министр, никакое следствие к нему не придет и сажать будут генералов второго-третьего эшелона. Но когда наступит день снимать Шойгу (после окончания войны — почти наверняка), то у силовиков будет много поводов задать ему вопросы. А так как война неудачная, публике будет приятно посмотреть, как голова Шойгу катится по Красной площади (метафорически; хотя кто знает, к чему мы придем на тот момент). Кстати, это одна из причин, по которой Шойгу может быть выгодно, чтобы война тянулась как можно дольше.

Дмитрий Колезев, t.me

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