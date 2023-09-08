Белорус умер после укуса неизвестного насекомого 3 8.09.2023, 10:06

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ЧП произошло на озере в Малоритском районе.

Мужчина вместе с семьей отдыхал на озере в Малоритском районе, когда его ужалило насекомое. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось. Эксперты выяснили, что он умер от анафилактического шока. Но какое именно насекомое его ужалило — установить не удалось, сообщает Государственный комитет судмедэкспертиз.

Житель города Высокое Каменецкого района вместе с семьей отдыхал на озере Луково Малоритского района. Когда семейство ставило палатки, он почувствовал, что его кто-то ужалил. Мужчина позвал жену, так осмотрела место укуса и извлекла жало.

Но спустя время мужчине стало плохо. Ему вызвали скорую. Когда медики прибыли, было уже поздно: несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.

Супруга погибшего рассказала, в прошлом году ее мужа ужалило насекомое и последовала аллергическая реакция. С тех пор он принимал антигистаминный препарат, но в этот день прием таблетки он пропустил.

«При проведении судебно-медицинской экспертизы эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области установил, что смерть мужчины наступила от анафилактического шока как следствие укуса жалящего насекомого. Данный укус состоит в прямой причинной связи с наступившей смертью», — сообщили эксперты.

Местные жители, отдыхающие на озере, рассказали, что на этой территории встречаются шершни.

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