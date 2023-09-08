В Могилеве установили семиметровый герб города с «Погоней» 2 8.09.2023, 10:21

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Герб появился у города после разгрома московского гарнизона.

В Могилеве на перекрестке улиц Каштановой-Крупской-Кулибина появился семиметровый герб города, сообщает ресурс Могилев-online. Архитектурная конструкция повторяет основные элементы герба: есть три башни, серебряный рыцарь в воротах с поднятым над головой мечом, а над воротами изображение «Погони».

Стоит отметить, что герб появился у Могилева в 1661. Его даровал городу великий литовский князь Ян II Казимир за боевые заслуги по итогам Русско-польской войны. Жители Могилева в ту кампанию сумели разбить семитысячный московский гарнизон, который оккупировал город.

Напомним также, что изображение «Погони», с которым сейчас воюют силовики и пропагандисты Лукашенко, встречается также и на гербах других белорусских городов, к примеру, Витебской области и Речицы.

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