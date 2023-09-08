Американский генерал назвал самые сильные тактические преимущества ВСУ в наступлении 1 8.09.2023, 10:27

2,134

Дэвид Петреус

Фото: Reuters

Руководитель военных кампаний США в Ираке и Афганистане впечатлен.

Вооруженные силы Украины создают необходимые тактические условия, чтобы добиться дальнейшего прогресса в контрнаступлении и, возможно, спровоцировать обрушение российских оборонительных линий.

Таким мнением в интервью NV поделился американский генерал Дэвид Петреус, экс-директор ЦРУ и бывший руководитель американских военных кампаний в Ираке и Афганистане.

Комментируя тактику украинской армии на нынешнем этапе войны, он отметил, что «очень поддерживает тот подход, который сегодня применяют украинские военные». «Держать россиян в напряжении, максимально растянутыми по всей линии фронта, уничтожать их логистику, пункты поставки боеприпасов, склады горючего, другие запасы, их штабы, места сбора резервных сил, даже авиабазы и морские базы вплоть до Крыма, а также линии связи. Возможно, нельзя полностью вывести из строя мост, но можно сделать его непроходимым из Крыма на юг Украины или вдоль побережья. Ваши воины это делают», — подчеркнул Петреус.

По его словам, все это создает условия для того, чтобы тщательно прокладывать путь через минные поля и оборонительные линии россиян.

«Но мы все понимает какой это путь — буквально вы захватываете следующую ветку дерева, потом следующий дом, потом следующий дом после этого. Это очень, очень тяжелый бой. Но, я думаю, что в определенный момент, опять же, россияне могут начать трещать, и тогда украинцы действительно нанесут удар. Поэтому речь идет о том, чтобы создать условия, добиться прогресса, а потом посмотреть, в какой момент эти российские линии начнут разрушаться», — отметил экс-директор ЦРУ.

Дэвид Петреус также назвал «принципиальным достижением» тот факт, что украинские военные прошли первую линию российской обороны на юге. «Теперь мы посмотрим, смогут ли они расширить прорыв, что, судя по всему, они и делают, при этом, очевидно, защищая фланги, - отметил генерал. - Также имейте в виду, что западные системы вооружения все еще прибывают в страну. Опять же, наши (американские) танки еще не вошли в состав Вооруженных сил Украины, а дополнительные системы продолжают поступать. Поэтому я думаю, что то, что сделали украинцы, очень впечатляет».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».