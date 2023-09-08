Возвращение «испуганного Штирлица» 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

8.09.2023, 10:40

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Кто в Кремле сделает самое глупое заявление?

Главный внешний разведчик державы Сергей Нарышкин прославился испуганным видом перед удавом Каа великой геополитики на историческом совещании Совбеза. Когда перед 24 февраля каждый выступающий публично, на глазах у телезрителей, расписывался в поддержке линии Путина. Идея, как мы понимаем, была в утверждении коллективной ответственности, чтобы повязать всю верхушку.

И вот Сергей Евгеньевич снова (в который раз!) вынырнул из глубин внешней разведывательной деятельности и веселит публику заявлениями в стиле Патрушева или Медведева.

Оказывается «часть западной элиты» инициировала «ужесточение геополитической конфронтации, давно перешедшей в горячую фазу». «Давно» – это когда? 24 февраля? В Совбезе России заседает «западная элита»? Разве только по счетам в западных банках, виллам и яхтам в европейских краях.

Ещё Нарышкин говорит: «Мы наблюдаем нарастание неопределенности относительно вероятных исходов нынешнего этапа геополитического противоборства».

Какая может быть «неопределённость» для страны с 2% мирового ВВП, решившей вступить в конфронтацию с половиной мира? Здесь уже можно уходить с поля и снимать бутсы. И выяснилось это даже не 24 февраля, а когда начальство в разгульные путинские «нулевые», вообразив себя невесть кем, поехало в конфронтацию, начиная с мюнхенской речи Путина.

Нарышкин, как обычно, выступил ярко. Они там что, соревнуются, что ли – кто сделает самое глупое заявление? Может быть, идея в том, чтобы главный руководитель на их фоне смотрелся как «ума палата». Но не получается – главный перешит в «государственные деятели» из того же материала – кожаной лубянской тужурки. Только на него взяли материал из карманов, а на других из суетливых рукавов.

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