В России горит Красная площадь 1 8.09.2023, 10:53

7,504

Пока что в Курске.

«Пылает Красная площадь. Пока что в Курске», — говорится в сообщении.

Мощный пожар вспыхнул в российском Курске. В городе заметили столб черного дыма.

Об этом сообщают местные и украинские Telegram-каналы.

«Пылает Красная площадь. Пока что в Курске», — говорится в сообщении

Пожар вспыхнул утром 8 сентября. Как сообщают в сети, горит местная Красная площадь. По другим сообщениям, огонь охватил здание на улице третьей Кожевенной.

Пока причины возгорания неизвестны. На месте работают экстренные службы.

На опубликованных в сети кадрах заметно, что пожар достаточно мощный. В разных районах Курска заметен черный дым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».