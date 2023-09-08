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В России горит Красная площадь

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  • 8.09.2023, 10:53
  • 7,504
В России горит Красная площадь

Пока что в Курске.

«Пылает Красная площадь. Пока что в Курске», — говорится в сообщении.

Мощный пожар вспыхнул в российском Курске. В городе заметили столб черного дыма.

Об этом сообщают местные и украинские Telegram-каналы.

«Пылает Красная площадь. Пока что в Курске», — говорится в сообщении

Пожар вспыхнул утром 8 сентября. Как сообщают в сети, горит местная Красная площадь. По другим сообщениям, огонь охватил здание на улице третьей Кожевенной.

Пока причины возгорания неизвестны. На месте работают экстренные службы.

На опубликованных в сети кадрах заметно, что пожар достаточно мощный. В разных районах Курска заметен черный дым.

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