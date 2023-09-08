«Выходишь из автобуса и окунаешься в атмосферу спокойствия, релакса, жизнь замедляется» 1 8.09.2023, 11:14

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Репортаж из «большой деревни» за МКАД.

Сеница — это сразу за МКАД, в слуцком направлении. Несмотря на близость к столице, это сельский населенный пункт, а если проще — деревня. Правда, здесь то и дело прибавляется многоэтажек, да и жители совсем не считают себя деревенскими. Onlíner посмотрел, что там сейчас происходит, взглянул на старое и новое, а еще поговорил с местными.

В 2020 году для агрогородка Сеница и поселка Юбилейный разработали генплан. Эти два населенных пункта живут бок о бок, так что их хорошо различит разве что коренной. Чтобы избежать путаницы, будем называть всю эту агломерацию Сеницей, как часто поступают и местные. Итак, генплан признал: территорию ждут большие перемены.

Здесь будут строиться новые многоэтажки, дороги, а жителей будет становиться больше: если сейчас их примерно 11 тыс., к 2030-му (по расчетам) может стать 14 тыс.

Сразу на въезде в Сеницу по трассе Р-23 — белая церковь и водохранилище, берега которого летом просто усеяны людьми, а сейчас пустынны.

Чуть дальше — яркие многоэтажки, на торце одной из них — силуэт девочки с шариком в руках. Около десяти лет назад компания «А-100 Девелопмент» построила тут ЖК «Зеленые горки», чем во многом привлекла внимание к деревне за МКАД.

На детской площадке возле домов по улице Зеленой — мамы с ребятней. Одна из них, Анна, живет в «Зеленых горках» с момента сдачи домов.

— Сеница не развивается, кроме строек, — категорично говорит девушка. — Дома возводят, а инфраструктуры нет.

Есть проблемы, например, с детскими садами.

— Мы стоим на очереди с рождения ребенка и, похоже, в детский сад к 3 годам все-таки не попадем. А уж раньше точно не попадешь, потому что нет яслей.

Не хватает и небольших городских радостей — например, кофейни.

— В «Гиппо», конечно, стоит кофейный автомат, но это совсем не то. Знаю, когда люди хотят открыть в Сенице фитнес-клуб, им сложно найти помещение: то, что есть, либо очень старое, либо занято.

Обращаем внимание, что первые этажи домов в этом ЖК плотно заполнены мелкими магазинчиками.

— Зоомагазинов хватает! Кажется, их даже больше, чем детских, — комментирует Анна.

При этом, признает девушка, деревней Сеницу уже не назовешь.

— Думаю, это уже практически район Минска. Несмотря на замечания, мне здесь очень нравится, только бы добавить современной городской инфраструктуры. А так я отсюда на машине добираюсь в центр быстрее, чем мои подруги из некоторых столичных районов.

Прямо сейчас на продажу в ЖК «Зеленые горки» выставлены несколько квартир. В нашей базе можно найти здесь однушку за $52 тыс. по курсу, а трешку — за $110—115 тыс.

На детскую площадку в квартал приходят даже из других районов. Екатерина живет в пятиэтажке, построенной в начале 2000-х, и в ее дворе с развлечениями для ребятни все тоскливо.

— К тому же в Сенице точно не хватает парков для прогулок, детского центра…

Сама Екатерина живет в деревне под Минском с рождения.

— Наши родители тут жили и работали, а мы работаем в столице. Но это не проблема, добираться туда на машине не критично, на общественном транспорте тоже: полчаса — и ты в центре.

На здешних улицах можно отыскать застройку разных лет. Например, Александр и Татьяна живут в ЖК на улице Янки Купалы. Те панельки возводила компания «Вива Инвест», сейчас она занята возведением многоэтажек в Степянке.

— Наша новостройка — 2014 года, — рассказывает Александр. — Почему покупал жилье в Сенице? На тот момент построить квартиру здесь было значительно дешевле, чем в городе: $1050 за «квадрат», а не $1400. К тому же я вступал в долевку, когда уже почти стоял каркас здания. Цена чуть выше, чем на этапе котлована, зато были определенные гарантии, что достроят вовремя.

О своем решении молодой человек не жалеет. И вопросов к качеству строительства было минимум, и жить в Сенице достаточно удобно.

Татьяна хвалит соседей, которые заботятся о месте, где живут, да и вообще дружелюбны.

— Если потеряла во дворе перчатку, можешь быть уверена, что она найдется на том же месте или кто-то напишет в домовой чат: «Кто потерял?» Первые несколько лет после заселения люди вместе отмечали Новый год: выносили столы, угощения… Было душевно.

Впрочем, и проблемы есть:

— У девятых этажей бывают вопросы с напором воды. У нас с этим все в порядке, этаж невысокий.

В их доме была «слишком жесткая вода», но товарищество собственников решило это установкой собственной станции обезжелезивания.

Татьяна подробно рассказывает о ситуации с общественным транспортом:

— Если говорить про единственный городской рейсовый автобус №104, то он ездит удобно, по расписанию, но только до Малиновки. Есть еще маршрутка №1131, она довозит до вокзала и до станции «Институт культуры», ездит часто. Но она не заезжает в центр Сеницы, приходится ходить к остановке на въезде. Есть и пригородные рейсовые автобусы, но они курсируют нечасто, надо подстраиваться под их расписание — для меня это не подходит, так как я езжу в Минск в разное время дня… И если возвращаешься домой маршруткой в час пик, садиться лучше на конечной: на промежуточных остановках можно и не влезть. В общем, Сеница расширяется, а маршрутов больше не становится.

Сейчас в агрогородке очень ждут открытия новой станции метро «Слуцкий гостинец»: подъехать до нее на автобусе можно будет быстро.

Татьяна с Александром до сих пор открывают для себя интересные места в Сенице — например, ресторан «Фальварак Kupala», где можно приятно провести вечер.

Новый район многоэтажек растет в северо-западной части агрогородка, в районе улиц Парковой и Васильковой. Тут уже стоит 11-этажка в виде буквы «П» по адресу Парковая, 4.

Дом возводил Мозырский домостроительный комбинат, метры предназначались для очередников, многодетных семей. Сдали новостройку в начале 2023 года. Во дворе — симпатичная детская площадка.

— Только неделю назад переехали, — улыбается молодая мама из этого дома. — Местность еще толком не изучили. В целом нам очень нравится, но хотелось бы магазин побольше вблизи к дому.

Девушка отмечает: было бы неплохо, чтобы почаще ходил транспорт, по утрам салоны в автобусах забиты.

Рядом — 11-этажка с эффектными васильками на фасаде, адрес — Васильковая, 9.

Эта новостройка еще моложе: сдавали весной, а сейчас там вовсю идут ремонты. Тут заказчиком был УКС Миноблисполкома, генподрядчиком — Солигорский домостроительный комбинат. «Квадрат» с отделкой обошелся очередникам примерно в 1400 рублей, без отделки — в 1260. Возле дома также современная детская площадка, а еще — крытая велопарковка.

Прямо сейчас УКС Миноблисполкома строит рядом еще одну многоэтажку.

В паре минут отсюда — плюс одно свежее здание. Это та самая сеницкая средняя школа №2, которую планировали сдать к 1 сентября, но не срослось. Рабочие заняты благоустройством территории, вокруг будущей школы еще частично стройплощадка.

Пока учеников, не попавших в новостройку, разместили сразу в нескольких учреждениях образования агрогородка: детских садах, школе и даже местном колледже. Вероятно, начало нынешнего учебного года в Сенице выдалось особенно загруженным. Но на встречах с родителями пообещали: закрыть недоделки по новой школе должны максимум за первую четверть.

Еще одно перспективное место для многоэтажек в Сенице — территория, на которой пока находится машинно-транспортный парк хозяйства «Гастелловское». В планах его снести, но конкретики на этот счет пока не озвучивалось.

Центр Сеницы нужно искать в районе улицы Набережной — там сельсовет, контора хозяйства «Гастелловское», здание Минского государственного областного колледжа, двухэтажная постройка с магазинами и почтой, отдельно по улице расположены ряд продуктовых лавок и автобусная остановка. Несмотря на наплыв людей в рабочий день, на центр это не очень похоже: застройка выглядит достаточно сумбурно, выраженной площади фактически нет.

С коляской прогуливается семейная пара — оказывается, присматривают за внуком. Приехали в гости к детям, которые снимают тут квартиру, «во многом из-за цены».

— С колясками тут гулять негде — это мы уже прочувствовали, — рассказывает мужчина. — Оживленная дорога, возле домов свободны лишь крохотные пятачки. Нашли только место для прогулки в частном секторе — в районе улиц Вишневой и Рябиновой.

— А на зеленую зону к церкви и водохранилищу ходите?

— Туда же еще надо дойти! — отмечает женщина. — По пути много где проезжая часть, без тротуара. Если ты один еще как-то прижмешься к обочине, то с коляской это не вариант: небезопасно!

Среди самой разнообразной застройки выделяются сеницкие двухэтажки на четыре квартиры, каждой из которых выделено пространство под огороды. Во дворах цветники, на веревках сохнет белье. Вот тут похоже на агрогородок.

В одной из двухэтажек живет Татьяна. Квартиру здесь когда-то выделяли еще ее дедушке или бабушке.

— Я выросла в Минске, а сюда переехала четыре года назад с мужем. Просто была возможность пожить здесь отдельно от родителей. До сих пор хочу назад, все-таки в городе мне нравится больше, — признается она.

Спрашиваем у Татьяны, какие районы в Минске кажутся ей комфортными для жизни.

— Если рассматривать новостройки, это «Левада» и «Северный берег»: есть где погулять, рядом вода, недалеко торговые центры, проспект Победителей…

Молодая мама вспоминает о сеницких проблемах с детскими садами.

— Ребенку нужно будет в детский сад, но мне уже сказали, что к 3 годам попасть нам туда маловероятно. А нам нужно и вовсе раньше 3, поэтому стали на очередь и в местный садик, и в минский.

В целом в Сенице потихоньку добавляются социальные объекты. Например, среди частного сектора спрятался новый детский сад. Но, несмотря на его работу, с местами для малышей в поселке пока напряженка

Еще один житель, которого мы встретили в районе улицы Набережной, рассказал, что переехал в местную новостройку 10 лет назад.

— Тогда определяющей стала цена: метр был по $900 по курсу, тогда как в Лошице в Минске — по $1500. Я купил, а на следующий год уже и в Лошице можно было купить «квадрат» за $1000. Невовремя построился! — сокрушается мужчина.

Говорит, второй раз сюда бы не переезжал. Больше всего недоволен отсутствием тротуаров вдоль многих дорог, в том числе под кольцевой: «ни пешеходу не пройти, ни велосипедисту не проехать».

— С поликлиникой тут все в порядке, если не считать вопросов по узким специалистам. Ради некоторых надо ехать в Боровляны. Говорят: «Приедете в Боровляны к восьми утра». А как в такую рань из Сеницы в Боровляны добраться без машины? Это ж на другом конце Минска!

В агрогородке сохранился обширный частный сектор. Есть деревянные хаты, но в основном это все же крепкие каменные коттеджи. Часто усадьбы отгорожены от дорог высокими заборами — получаются малоприступные крепости, не достучишься.

Среди частной застройки можно приметить линию коттеджей, с которыми лет восемь назад была связана странная история. Газосиликатные «коробки»-долгострои продали с аукциона, но позже сделки признали ничтожными. Спустя годы домики выглядят жилыми.

Закончим этот материал словами Татьяны с улицы Янки Купалы:

— Чем меня, городскую жительницу, в первую очередь привлекает Сеница? Когда ты возвращаешься из шумного Минска и выходишь из автобуса, окунаешься в атмосферу спокойствия, релакса, жизнь замедляется. Это приятное чувство.

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