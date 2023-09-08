Соловьев в истерике набросился на предательницу Украины Монтян

Соловьев в истерике набросился на предательницу Украины Монтян3
- 8.09.2023, 11:20
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Пропагандист не смог контролировать себя в прямом эфире.
Скандальный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев обвинил предательницу Украины Татьяну Монтян в «антисемитизме».
По его словам, сбежавшая в РФ Монятн также «поддерживает украинский национализм». Истерику Соловьев устроил в эфире своего пропагандистского шоу
В частности, Соловьева покоробило после ряда сообщений в Telegram Монтян.
«Монтян использует терминологию «нацистов». Я для нее биомусор. Напомню вам в очередной раз: ваши прошлые заслуги - ничто перед преступлениями нынешними! За вчера – спасибо, за сегодня – будете отвечать!», – раскричался Соловьев.