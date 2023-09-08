Польские спецслужбы рассказали о «янычарах» Лукашенко на границе 1 8.09.2023, 11:19

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Люди в военной форме помогают мигрантам устраивать атаки на Польшу.

В Беларуси люди в военной форме помогают мигрантам пересекать границу, а наемники ЧВК Вагнера являются «янычарами» Александра Лукашенко, рассказал «Польскому радио» министр-координатор польских спецслужб Мариуш Каминьский.

Мигрантов эксплуатирует «режим Лукашенко, удушающий свободу собственного народа»

Каминьский назвал провокацией недавнюю попытку вооруженного человека в военной форме перепилить один из пролетов забора на белорусско-польской границе.

«Несколько лет назад была попытка создать крупный канал нелегальной миграции по всему Евросоюзу, которую мы успешно пресекли. Этот инцидент является классическим доказательством того, что люди в военной форме, используя технические средства, готовят пересечение границы нелегальными мигрантами», — отметил он.

Министр добавил, что миграционное давление из Беларуси продолжается постоянно и с оно не связано с гуманитарными беженцами. По его словам, прорваться в ЕС пытаются относительно богатые мигранты с белорусскими или российскими визами. Часть своих денег они отдают белорусским властям, считает Каминьский.

«Как правило, они действуют ночью, особенно в лесу. Очень редко нелегальные мигранты действуют в одиночку. Растет профессионализм в подготовке этих действий — бывает, что попытки пересечь границу происходят в один день или в одну ночь в одно и то же время, на расстоянии многих километров, чему предшествует распиливание пролетов забора или предоставление лестниц белорусскими службами. Видно, что это скоординированные действия», — добавил Мариуш Каминьский.

По его словам, польская защита границы работает эффективно. В том числе поймано около 500 курьеров, которые приезжают за мигрантами к границе. «Белорусский режим берет деньги за защиту, деньги за защиту берут и организованные международные преступные группировки», — отметил министр-координатор.

Также он раскритиковал фильм о мигрантах режиссера Агнешки Холланд «Зеленая граница» и еще раз повторил, что из Беларуси прорываются не гуманитарные беженцы: «Это не военные беженцы, это нелегальные мигранты, желающие улучшить свою участь, которых эксплуатирует — и они этим сознательно пользуются — авторитарный, жестокий режим Лукашенко, удушающий свободу собственного народа».

ЧВК Вагнера в Беларуси — «янычары» Лукашенко

Каминьский также прокомментировал угрозы Польше, связанные с присутствием группы Вагнера в Беларуси. По его оценке, вагнеровцы сейчас очень растерялись после смерти своего лидера, но все равно представляют опасность.

«Группа продолжает работать. Белорусский режим несет полную ответственность за их пребывание в Беларуси. Лукашенко с большим энтузиазмом воспринял тот факт, что в Беларуси будет несколько тысяч вагнеровцев, потому что для него они такие «янычары» режима», — сказал Каминьский.

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