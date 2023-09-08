Повреждение водопровода в Минске устранено, но воду пока лучше не пить 8.09.2023, 11:26

Когда будет можно?

УП «Минскводоканал» заявил, что утром 8 сентября устранил повреждение на водоводе хозяйственно-питьевого водоснабжения трех районов Минска - Партизанском, Первомайском и Советском районах.

«Завершены регламентные работы по промывке водопроводных сетей в границах улиц Сурганова, Некрасова, Беды, Восточная, Я. Коласа, Волгоградская, К.Чорного, Филимонова, Высоцкого, Огинского, Багратиона, Солтыса, Карвата, Связистов, пр. Независимости (от ул. Гикало до ул. Филимонова)», - говорится в сообщении предприятия.

Сейчас идет отбор проб питьевой воды. Его проводят специалисты санэпидслужбы. Пробы берут в административных зданиях и жилых домах, которые оказались в зоне влияния аварии. В ходе лабораторных исследований специалистам предстоит оценить воду на безопасность по химическому составу и на микробиологическую безопасность.

Как сообщалось ранее, в 23:18 6 сентября в районе здания на проспекте Независимости, 84/3 прорвало трубу метрового диаметра с холодной водой. В результате водоснабжение нарушилось в Партизанском, Первомайском и Советском районах Минска.

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