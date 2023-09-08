Редкий трофей: ВСУ разгромили новейший радиолокационный комплекс РФ за $200 миллионов
- 8.09.2023, 11:30
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Уничтожена и находившаяся рядом с ним другая техника.
В Херсонской области украинские воины уничтожили новейшую технику оккупантов - радиолокационный комплекс «Предел Э».
Как сообщил журналист Денис Казанский, во время атаки также были уничтожены станции РЭБ «Леер-2». Удар по врагу корректировали беспилотники.
«Уничтожен новейший российский радиолокационный комплекс «Предел Э» стоимостью около $200 млн, а также станция РЭБ «Леер-2». Обратите внимание, что все эти «РЭБы, не имеющие аналогов», спокойно дают работать беспилотникам и корректировать по себе огонь», - пишет журналист.
Он отметил, что «сумасшедшие кремлевские деды» решили бездарно сжечь свою новейшую технику в украинских степях.