Редкий трофей: ВСУ разгромили новейший радиолокационный комплекс РФ за $200 миллионов 8.09.2023, 11:30

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Уничтожена и находившаяся рядом с ним другая техника.

В Херсонской области украинские воины уничтожили новейшую технику оккупантов - радиолокационный комплекс «Предел Э».

Как сообщил журналист Денис Казанский, во время атаки также были уничтожены станции РЭБ «Леер-2». Удар по врагу корректировали беспилотники.

«Уничтожен новейший российский радиолокационный комплекс «Предел Э» стоимостью около $200 млн, а также станция РЭБ «Леер-2». Обратите внимание, что все эти «РЭБы, не имеющие аналогов», спокойно дают работать беспилотникам и корректировать по себе огонь», - пишет журналист.

Он отметил, что «сумасшедшие кремлевские деды» решили бездарно сжечь свою новейшую технику в украинских степях.

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