Путин едет за «ярлыком» в Пекин Александр Немец

8.09.2023, 11:40

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Границы РФ широко раскрылись перед китайской экспансией.

Очевидно, в начале октября этого года Путин поедет в Китай. Бояться ему здесь, пожалуй, нечего. Обратите внимание, что между прошлым и нынешним саммитом Си и Путина (с 22 марта до 6 октября) пройдет чуть больше 6 месяцев. Путин отчитается о проделанной работе за истекшее полугодие.

Посмотрим для начала, каков общий фон отношений Китая и РФ на текущий день. Самый важный вопрос (с моей точки зрения) таков: какова была численность граждан Китая на территории РФ в августе этого года?

Еще в конце 2022 года в Интернете промелькнуло сообщение со ссылкой на Исследовательскую Службу Конгресса США: «Число китайцев в РФ достигло трех миллионов человек». Я попытался найти подтверждение, но не сумел.

Значительно более серьезная цифра приводится в статье Хидэаки Сакамото (Hideaki Sakamoto), опубликованной еще в октябре 2016 года, почти семь лет назад (очень кратко):

«Китайцы (широко) проникают на Дальний Восток РФ, где живет мало россиян. Российские исследователи полагают, что в ближайшее время на Дальнем Востоке РФ (ДВ РФ) китайцы станут самой многочисленной народностью.

В последние полтора года (с начала 2015 года), по сведениям информированных чиновников РФ, в Россию незаконно проникли не менее полутора миллионов китайцев. В результате число китайцев в РФ превысило два миллиона. А официальная численность населения РФ (без китайцев, разумеется) в пределах ДВ РФ (от Байкала до Тихого Океана, по новому районированию) составила в 2015 году 6,3 миллиона человек.

Широкое проникновение китайцев на ДВ РФ сопровождается еще более широкой сдачей Китаю в аренду сельхозземель и других земель в этом регионе (Территории Опережающего Развития), на 49 лет (насовсем) по очень мизерным ценам».

Я полагаю, что цифры этой статьи достаточно серьезны. Сразу после начала агрессии в Украине — захвата Крыма в феврале 2014 года и вторжения в Донбасс в апреле — мае 2014 года — путинский режим оказался в частичной международной изоляции. Путин «бросился спасаться к Китаю». Перед китайцами широко раскрылись границы РФ.

Одновременно специально для китайской колонизации Востока РФ (не только ДВ РФ) были созданы ТОРы (Территории Опережающего Развития). К концу 2016-го их общая площадь только в Забайкальском Крае (бывшая Читинская область) превысила 46 000 квадратных километров (согласно нескольким ютюб-роликам, помещенным «возмущенными читинцами» в 2016 году). Сюда относились в основном сельхозземли и лесные массивы.

Общая площадь сданных Китаю в аренду ТОРов (насовсем, по бросовым ценам) к концу 2016 года в рамках ДВ РФ в целом явно превысила 300 000 кв. км. В процитированной выше статье приводится мнение Михаила Ходорковского: «Общая площадь сельхозземель, сданных Китаю в аренду, превысила 800 000 кв. км».

Я далеко не уверен в этой цифре, но, видимо, уже на конец 2016 года можно было говорить, лишь в рамках ДВ РФ, о 300 000 — 400 000 кв. км, переданных Китаю в виде ТОРов. Общая же численность постоянно проживающих на ДВ РФ китайцев (в ТОРах и вне их), по моей оценке, достигла одного миллиона человек, не менее половины всех китайцев внутри РФ.

Уж очень Путин испугался, уж очень ему нужна была твердая поддержка Пекина! И Путин ее получил, если не формально, то реально.

Как развивались события дальше? Описанные выше процессы китайской колонизации продолжались в 2017, 2018, 2019 годах. Затем наступил ковид, и в 2020–2021 годах и в первой половине 2022 года этот процесс приостановился, но не повернул назад.

Он возобновился с новой интенсивностью во второй половине 2022 года и особенно в 2023 году: ковид сильно ослабел, китайские «туристы» вновь хлынули в РФ, а путинский режим, после начала большой Войны, оказался почти в полной изоляции. В итоге Пекин получил в пределах ДВ РФ и в меньшей степени в Восточной Сибири, Западной Сибири и на Урале право уже не колонизации, а оккупации.

У меня нет сомнения, что к августу 2023 года число китайцев, постоянно живущих внутри РФ, достигло 2,5 миллионов человек. В том числе (как и раньше) примерно половина, свыше 1,2 миллиона человек, проживали на ДВ РФ. В Восточной Сибири, Западной Сибири и на Урале проживало не менее 600 000 китайцев.

Площадь китайских ТОРов в перечисленных регионах также выросла против 2016 года, но точных цифр у меня нет.

Огромной разницей против 2016 года стала «китайская суверинизация» многих восточных регионов РФ; иначе говоря, теперь китайцы стали здесь не гостями, а хозяевами. И местные власти это только приветствуют, а Москва не препятствует.

Шойгу, Лукашенко, Мишустин, Матвиенко давно уже стали китайскими агентами. Теперь и местные руководители, верящие только во власть и силу (и уже не верящие в Москву), спешат принести присягу Китаю и получить ярлык на княжение".

Рассмотрим дальневосточные регионы:

— В Приморском Крае, с центром в городе Хайшэньвэй (бывший Владивосток) власть Китая является почти абсолютной.

— В Хабаровском крае всем или почти всем заправляет генеральный консул Китая.

— В Саха-Якутии местный лидер Николаев пришел к власти много лет назад, а с середины 2018 года начал интенсивную работу с Китаем. Он регулярно навещает Хабаровск и «отчитывается» перед генконсулом Китая.

— В ЕАО и в Амурской области чуть не половина всех посевных площадей «арендована» Китаем. А экономический контроль Китая здесь явно превышает 50%.

— В Забайкальском крае местный лидер Осипов очень тесно связан с Китаем. Так же как и глава Бурятии Цыденов.

Исключением здесь является Сахалин, где сильны позиции западных нефтегазовых фирм. Магадан, Чукотку и Камчатку пока «спасают» от Китая слабые транспортные связи с «материком» и накопленные за много лет связи с Америкой, Канадой и Японией.

Александр Немец, kasparov.ru

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