Окружение Бахмута: приближается «жест доброй воли» россиян из города 1 8.09.2023, 11:58

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Тактика ВСУ подталкивает оккупантов к бегству.

Бахмут находится в низовьях, и если украинская артиллерия сможет работать с господствующих высот вокруг города, то окружение Бахмута возможно и не состоится. До этого просто может не дойти дело. В результате работы Сил обороны окружение россиян в городе Бахмут приближается к своему логическому завершению, или они просто отступят из города, пишет в статье для espreso.tv военный эксперт Сергей Сгурец.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что украинская армия смогла прорвать оборонительные линии российских войск. По его словам, украинская армия продвигается вперед, хотя и несколько в замедленном темпе. Столтенберг также отметил важность, способность и готовность НАТО поддерживать Украину. Что касается ситуации на фронте, то украинские защитники продолжают наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Вместо этого противник пытается перехватить инициативу на линии Купянск - Сватово - Креминная, где они сейчас накапливают силы для повторных атак. На Юге продолжается продвижение Сил обороны на вражеские позиции от Роботино в направлении Новопрокопки и Вербового. Здесь речь идет о закреплении на освобожденных позициях и расширении плацдарма по фронту, что крайне важно.

Один из бойцов 47-й отдельной механизированной бригады бригады рассказывал о том, что после того как удалось преодолеть основную линию обороны противника, минных заграждений действительно стало меньше. Однако россияне пытаются повторно минировать те участки, где продвигаются украинские войска. Боец заявил о том, что это создает определенные проблемы, но это уже не в таких масштабах, как было раньше.

Продвижение сил обороны на Бахмутском направлении

В Генштабе ВСУ сообщили о положительных изменениях на Бахмутском направлении. В частности, в зоне населенных пунктов Клищиевка и Андреевка.

Буквально несколько часов назад заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин написал в своем телеграм-канале о том, что подразделения ВСУ прямо сейчас выдавливают противника с отдельных позиций вокруг Андреевки. Жорин говорит, что противник пытается укреплять свои позиции путем переброски резервов, но толку от них для этого мало. Так или иначе россияне покидают свои позиции и постепенно откатываются назад. Жорин также добавил, что успехи на Бахмутском направлении являются результатом работы многих подразделений ВСУ.

Переброска резервов противника на Бахмутское направление

Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что севернее Бахмута, в частности в районе Берховки, Богдановки, Григоровки, ситуация сложная.

Главной сложностью для ВСУ именно на этом участке фронта остаются минные поля противника. Россияне пытаются укрепляться и удерживать позиции. По словам Сазонова, противник постоянно усиливает свои подразделения резервами, пытаясь удержать позиции.

Однако, как отметил Сазонов, удачные действия украинских подразделений к югу от Бахмута и эффективная работа артиллерии приближает Силы обороны к окружению города.

Также он добавил, что Бахмут находится в низовьях, и если украинская артиллерия сможет работать с господствующих высот вокруг города, то окружение Бахмута возможно и не состоится. До этого просто может не дойти дело.

Сазонов отметил, что в результате работы Сил обороны окружение россиян в городе Бахмут приближается к своему логическому завершению, или они просто отступят из города.

Эффективная работа украинской артиллерии

По словам Сазонова, противник на сегодняшний день имеет преимущество в артиллерии и боеприпасах.

Однако в результате профессионализма украинских артиллеристов по всей линии фронта удается удерживать баланс в артиллерийских боях.

К тому же украинские артиллеристы работают на западных образцах вооружения, что позволяет повысить эффективность поражения противника. Поскольку западные артиллерийские системы более дальнобойны и точнее русской артиллерии.

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