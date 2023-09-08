Крупный европейский банк объявил о прекращении операций в Беларуси 8.09.2023, 12:07

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Из-за «все более сложной нормативно-правовой ситуации».

Британская банковская группа HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) в октябре прекратит осуществлять денежные переводы в Беларусь и Россию для своих корпоративных клиентов. Об этом сообщает Myfin.by со ссылкой на агентство Nikkei Asia.

Как сообщается, HSBC, которая базируется в Лондоне и является крупнейшим европейским банком по совокупным активам, а также входит в топ-10 по этому показателю в мире, еще в прошлом месяце направила уведомления своим бизнес-клиентам о том, что с 27 октября она больше не будет обслуживать коммерческие платежи в обе страны из-за «все более сложной нормативно-правовой ситуации».

В разосланных компанией письмах говорилось, что это решение было принято с целью «минимизации операционной нагрузки на Россию и Беларусь даже в тех случаях, когда такая деятельность разрешена действующим законодательством и нормативными актами».

Представители HSBC в комментарии Nikkei Asia заявили, что группа по-прежнему рассчитывает завершить продажу своего российского бизнеса местному кредитору Expobank в 2023 году, однако сделка все еще ожидает одобрения местных регулирующих органов — при этом, по их словам, новые ограничения на денежные переводы не связаны с предстоящей передачей активов.

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