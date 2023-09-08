Захарова занервничала из-за ареста российских пропагандистов в Армении 5 8.09.2023, 12:17

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Представитель МИД РФ заявила о «больших деньгах» в этой истории.

В Москве отреагировали на задержание в Армении пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Ашота Геворкяна (который также известен пропагандистскими статьями, наполненными, в том числе, и фейками об Украине).

Следственный комитет Армении подозревает обоих пропагандистов в незаконном обороте огнестрельного оружия.

Бадаляна задержали в армянском Горисе. Незадолго до этого блогер выступал на радио Sputnik, где критиковал правительство Армении за «антироссийскую позицию».

Через некоторое время стало известно и о задержании Геворкяна. По данным армянских правоохранительных органов, оба замешаны в незаконном обороте оружия.

Российская сторона, как и ожидалось, тут же принялась это событие политизировать. Посольство РФ в Армении отреагировало на задержание сухо, выразив «обеспокоенность», пишет dialog.ua.

Зато скандальная представительница МИД РФ Мария Захарова прокомментировала происшествие в своем духе.

По ее мнению, задержание Бадаляна и Геворкяна - это якобы провокация Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума.

Российская дипломатка утверждает, что на Западе поставили цель испортить отношения Москвы и Еревана.

«Это провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран, а в это Западом вложены очень большие деньги», - так выразилась Захарова.

Про огнестрельное оружие подчиненная Лаврова, естественно, предпочла умолчать.

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