«Времени на уборку и денег на еду стало уходить в три раза меньше» 1 8.09.2023, 12:23

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Истории минчан, которые жили с родственниками, но смогли разъехаться.

Квартирный вопрос может испортить отношения даже в самой дружной семье. И самый лучший вариант — разойтись (а точнее — разъехаться) в разные стороны. Наш сегодняшний материал для тех, кто не хочет жить вместе с родственниками и задумывается о покупке собственного жилья, пишет realt.by. Отметим, что какой бы сложной не казалась жилищная проблема, найти решение всегда можно. Мы расскажем истории минчан, которые жили с родственниками, но смогли разъехаться. Заодно узнаем, возможно ли сегодня в Минске разменять трешку на две однушки.

«Жить в квартире с мамой я не хотела — это был постоянный напряг»

Анастасия, 29 лет:

— Я родилась и выросла в Минске. Папа оставил нас, когда я была еще совсем маленькой, и больше в нашей жизни не участвовал. Мама в свое время получила двухкомнатную квартиру на Юго-Западе, в которой мы и жили. Когда я закончила универ и пошла работать, быстро пришло понимание, что жить вместе — трудно. У мамы свой график, у меня — свой. Она очень рано встает, смотрит телевизор на максимальной громкости, с укором встречает меня в прихожей, когда я прихожу с вечеринок. У меня появился парень, но жить в моей комнате в квартире вместе с мамой я не хотела. Это был бы постоянный напряг. К сожалению, своего жилья у моего молодого человека не было. Я сказала маме, что хотела бы как-то решить эту задачку, но чтобы всем было хорошо. Мама, конечно, расстроилась — видимо, она представляла, что мы будем жить вместе до моей пенсии, но потом все же согласилась. Мы стали искать варианты, и это оказалось сложно. Разменять двушку на две однушки в Минске — невозможно. Порой я уже впадала в отчаяние. Изучив все минские окраины, мы вышли за пределы столицы и тут — о, чудо! Мы нашли нормальную по параметрам квартиру в Фаниполе. Съездили с парнем (теперь уже мужем) туда, посмотрели на сам городок, изучили транспорт — есть нюансы, но все решаемо. Мама сказала, что тоже готова на пригород. Главное — жить недалеко от нас. В итоге мы продали нашу двушку и с посильной доплатой приобрели две квартиры в Фаниполе. Конечно, пришлось сделать два ремонта, привыкать к новому окружению, но главное — у нас есть отдельная квартира, а к маме мы теперь просто ходим в гости.

«Времени на уборку и денег на еду стало уходить в три раза меньше»

Алла, 25 лет:

— Мы начали жить с парнем у него дома вместе с его мамой, когда я еще училась в универе. Сначала всё было нормально, потому что все понимали, что это — вынужденный и временный вариант. Когда у нас обоих всё наладилось с работой, я начала поднимать вопрос об отдельном проживании, но оказалось, что мой парень собирался жить с мамой долгое время, копить, а потом уже переехать в свое жилье. Меня, конечно, такой вариант не устраивал. Я предлагала снять квартиру и платить 50/50. Апофеозом стал момент, когда его маман отругала меня за то, что я мало готовлю и плохо убираю. Тогда я поставила вопрос о переезде ребром, но поддержки от парня под предлогом «денег на съем нет» не получила.

В итоге мне самой пришлось съехать. Оказалось, что одна я почти не пачкаю квартиру, совсем немного ем. Времени на уборку и денег на еду стало уходить в три раза меньше, да и на мозги капать перестали. Вот оно, счастье! Среди плюсов проживания с родителями я могу назвать только то, что вам не надо платить за квартиру. Больше плюсов нет. Минусов же гораздо больше. Так, те деньги, которые могли бы уходить на съем квартиры или на оплату кредита, уходят на еду для всей семьи. Не покупать еду на всех ты не можешь, потому что по факту обязана тем, что бесплатно там живешь. Во-вторых, ты находишься в квартире родителей парня на птичьих правах, и какие бы там ни были золотые люди, тебе в любой момент могут указать на дверь. В-третьих, ты не имеешь права голоса в ремонте, покупке мебели и перестановках. На своем опыте могу сказать, что совместное проживание двух семей в одной квартире — это очень тяжело. Для сохранения хороших отношений лучше искать другие варианты и всем жить раздельно.

«Вариант нашелся неожиданно»

Павел, 33 года:

— Мы с братом и родителями жили в обычной панельке в Серебрянке. Родители получили трехкомнатную квартиру в этом районе еще в советское время, так как работали на крупном предприятии. Выйдя на пенсию, мама с папой купили дачу под Минском и переехали туда. Мы с братом остались в квартире вдвоем. Дальше у каждого стали появляться семьи. Своих жен мы, естественно, приводили в трешку — больше некуда. У старшего брата родились дети, постепенно они заняли две комнаты из трех. Мы же со второй женой жили в небольшой комнате без балкона. Делить общее пространство с каждым годом становилось всё сложнее, на бытовой почве постоянно возникали ссоры. Днем у них спят дети, поэтому все должны ходить на цыпочках, на кухню не зайти никогда — там вечно что-то жарится, вечером тоже в тишине не посидишь — дети поднимают всё вверх дном. Договориться не получалось ни о чем − ни о покупке чего-то, ни об уборке. Наедине с братом мы еще могли как-то понять друг друга, но все вместе никак. Ругались, кричали, потом не общались неделями. Я понимал, что так жить невозможно, настаивал на размене квартиры, но мой брат долго не соглашался. Понятно, что разменять трешку можно в лучшем случае на две однушки, а это его семье не подходило. Они ведь уже привыкли к отдельным комнатам. Вариант нашелся неожиданно. Брат увидел, что в нашем районе продается половина частного дома, подходящая ему по площади. Так как постройка нуждалась в ремонте, хозяин отдавал ее по стоимости однокомнатной квартиры — около 40 тысяч долларов. Это всех устроило. Мы продали нашу общую квартиру за сумму, эквивалентную примерно 80 тысячам долларов, и поделили деньги. Брат уже начал ремонт и вскоре получит полноценную трешку, да еще и с небольшим участком. Мы же с женой присмотрели евродвушку в новом микрорайоне Минска. Сейчас она еще строится, так что мы с нетерпением ждем новоселья.

Можно ли в Минске поменять трешку на две однушки?

Одним из вариантов разъехаться с родственниками может быть размен большой квартиры на несколько маленьких. Посмотрим, почем сейчас продают в Минске трешки и четырешки. Согласно аналитике Rеalt, стандартная трехкомнатная квартира с нормальным ремонтом площадью 65−70 «квадратов» будет стоить 75−80 тысяч долларов, четырехкомнатная площадью 70−75 «квадратов» — 85−90 тысяч долларов. Кстати, за последний год цены в подобных квартирах выросли на 17−20%.

Что касается покупки двух квартир при размене одной большой, то это возможно. Самые дешевые однокомнатные квартиры в Минске стоят от 35−40 тысяч долларов. Какие же квартиры можно приобрести, продав трехкомнатное или четырехкомнатное жилье (то есть, имея на руках 75−85 тысяч долларов)? Смотрим варианты из базы Rеalt.

Эта однушка находится в Курасовщине — спокойном зеленом районе с развитой инфраструктурой. Квартира располагается на последнем этаже 12-тиэтажного кирпичного дома. Жилье очень теплое, тут есть кладовка, которую можно переоборудовать в гардеробную. В шаговой доступности — остановка общественного транспорта, детский сад, школа, лицей, поликлиника, магазины, горнолыжный комплекс «Солнечная долина» и парк. Стоимость — 41,7 тысячи долларов (здесь и далее расчет в белорусских рублях по курсу Нацбанка).

Эта уютная однокомнатная квартира с хорошим ремонтом, мебелью и бытовой техникой находится в микрорайоне зеленый Луг — на улице Гамарника, 26. Площадь однушки составляет 33 «квадрата». Жилье расположено на первом этаже девятиэтажного дома. Квартира полностью оснащена бытовой техникой − есть холодильник, духовой шкаф с функцией микроволновой печи, стиральная машина, телевизор. Дизайн интерьера выполнен в скандинавских мотивах. В шаговой доступности от дома — Цнянское водохранилище, теннисные корты, круглосуточный тренажерный зал, удобный выезд на МКАД. Стоимость — 50 тысяч долларов.

Переходим к двушкам. Вот такая двухкомнатная квартира находится около парка Дружбы народов. Компактная квартира площадью 36,5 м² расположена на втором этаже кирпичного дома на улице Гая. В жилье сделан косметический ремонт. В оконных проемах установлены стеклопакеты с профилем из ПВХ, полы — ламинат и плитка, натяжные потолки с точечными осветительными элементами. Рядом есть всё необходимое для комфортной жизни: детские сады, школы, гимназия, магазины, банки, парк Дружбы Народов, Комсомольское озеро. Стоимость — 46 тысяч долларов.

А эта двухкомнатная квартира в состоянии «заезжай и живи» находится в Серебрянке на проспекте Рокоссовского, на 3-м этаже 12-тиэтажного дома. В квартире площадью около 50 квадратных метров сделана и узаконена функциональная перепланировка. Тут есть просторная кухня, вместительная гостиная и спальня. В санузле подогреваемые полы. Рядом есть вся необходимая инфраструктура. Стоимость — 59,9 тысячи долларов.

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