«Два миллиона белорусов – огромная сила» 3 Телеграм-канал «Минская Семибоярщина»

8.09.2023, 12:33

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Пора ударить Лукашенко по самое «не балуйся».

Последняя выходка самозванца о запрете замены паспорта за границей серьезно «облегчила» жизнь почти двум миллионам граждан.

По данным ООН белорусы проживают в 55 странах мира(!). Отныне, к примеру перед пятью «чилийскими» белорусами вопрос стоит так: либо лететь через весь мир или забить на белпаспорт. Более интригующая перспектива для белорусских трудовых мигрантов в России. МВД РБ обязательно отправит их за справкой в налоговую по месту белорусской прописки. Там фискалы все жилы вытянут посредством «отсутствия» двойного налогообложения в «союзном» государстве. Выходит, практически миллиону граждан Синеокой значительно проще и безопаснее упрощенно оформить росгражданство?

Для «беглых врагов народа», осевших в «недружественных странах», ситуация выглядит гораздо более удручающе. «Альтернативный паспорт Тихановской» как говорится не комильфо. Казалось бы, бесполезно-смешной «детский» проект заиграл новыми красками и принял отчетливые очертания заранее согласованной с официальным Минском двухходовочки. Пожалуй, только блаженный подаст данные о месте своего проживания в насквозь дырявые базы вильнюсского офиса.

И что же с этим всем делать? Впасть в полный депрессняк? Вытолкнуть сотни тысяч белорусов из гражданства родной страны по рождению – невероятная провокация кремлевского лизоблюда и предателя Родины Лукашенко. Но два миллиона – огромная сила. Может стоит объединиться и вмазать по самое не балуйся?

Телеграм-канал «Минская Семибоярщина»

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