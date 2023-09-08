Путинистка Успенская эпично опозорилась прямо на сцене 8 8.09.2023, 12:42

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У певицы внезапно исчез голос.

Певица Любовь Успенская, которая родилась в Киеве, но стала сторонницей режима Путина в РФ, эпично опозорилась прямо на сцене. Артистка выступала на концерте «Русского радио» и внезапно поняла, что не может петь, пишет УНИАН.

Судя по всему, у нее пропал голос. Певица принялась закрывать микрофон и утверждать, что он не работает. Однако на видео слышно, что устройство было исправным. При этом Успенская махала руками, а затем и вовсе ушла со сцены прямо посреди концерта.

«У Успенской пропал голос или как она начала закрывать микрофон якобы по какой-то технической неполадке. Но вы же тоже ее прекрасно слышите?» - пишут в сети под видео, на котором запечатлен позор артистки.

Ролик с Успенской быстро «разлетелся» в сети, певицу-путинистку высмеивают в Telegram-каналах.

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