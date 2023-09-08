«Радостно праздновала и тешилась жизнью, думая, что «наша милиция нас бережет» 2 8.09.2023, 12:51

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Белоруска рассказала, как отговорила знакомую ходить на «праздники» лукашистов.

В эти выходные в Минске празднуют День города. По этому поводу наш родной город облепили лукашистскими тряпками, пишет читательница Charter97.org Ольга.

Улицы перекрываются, чтобы транспорт не мешал кортежу и шабашу. А я, встретив свою знакомую, начала жаловаться, как же надоела эта вся лукашиная идеология.

Моя приятельница сказала, что в этом году она не пойдет на эти пляски, потому что не хочет касаться и пачкаться в то, что связано с диктатором. Но с ностальгией вспомнила, как же весело ей было раньше на этих праздниках, и отметила, что и милиционеры тогда были «с человеческим лицом». Не то что сейчас — поделались уродами, бьют и издеваются над людьми.

С иронией я ответила ей, что они всегда были выродками, просто не было приказа бить, калечить и убивать. Этот режим всегда был бесчеловечным. Я рассказала подруге про 2006 год, как мою сестру сняли с автобуса, когда она возвращалась с акции. Как угрожали изнасиловать и закопать в лесу, что никогда никто не узнает, куда она пропала.

Рассказала ей про 2010-й год, как били и пытали кандидатов в президенты, членов их команд и журналистов. Сколько им пришлось потратить своей жизни и здоровья ради правды и свободы своей страны.

Слушала моя приятельница с разинутым ртом. Она жила в столице. Радостно праздновала и тешилась жизнью, думая, что «наша милиция нас бережет». Что это они после 2020-го стали уродами.

Улыбнулась я и сказала, что лучше поздно понять, чем никогда. Игнорирование лукашистских праздников — это тоже позиция гражданина, тоже протест, неповиновение.

Поэтому нечего туда идти, делать картинку для БТ. Есть у белорусов такое время года - копание картофеля. Так давайте выкопаем ее на выходных вместе. А наш Минск пусть побудет пустым и одиноким.

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