Ученые выяснили, что делает тягу к алкоголю неконтролируемой 8.09.2023, 12:58

1,852

Шведские исследователи обнаруживших в мозгу «переключатель».

Ученые из Швеции выяснили, что группа нервных клеток, расположенных в головном мозге, влияет на склонность компульсивного потребления алкоголя, не поддающегося контролю.

Журнал Science Advances опубликовал отчет об исследовании шведских биологов (университет Линчепинга), обнаруживших в мозгу «переключатель» алкогольной зависимости. В миндалевидном теле мозга они обнаружили небольшую группу нервных клеток, которая определяет разницу между умением ограничивать себя и неспособностью остановиться.

Участок мозга, называемый миндалевидным телом, отвечает за контроль реакций, связанных со страхом. Эта же область, констатируют исследователи, определяет особенности поведения, ассоциированного с алкоголизмом.

Выявить нейроны, делающие тягу к выпивке непреодолимой, помогли эксперименты с крысами. Среди животных оказались особи, биологически склонные к неконтролируемому пьянству – они стремились получать новые дозы спиртного даже если при этом их било током.

Оказалось, что в мозгу этих животных были активны нервные клетки, неизвестные ранее ученым: сигналы, выпускаемые данными клетками, делали поведение крыс-алкоголиков компульсивным. В свою очередь, когда ученые отключали клетки, к животным возвращалась способность воздерживаться от выпивки.

Ученые считают, что схожим образом можно будет лечить алкогольную зависимость и у людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».