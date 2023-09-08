ВСУ ударом HIMARS ликвидировали сразу пять вражеских ЗРК «Бук» на Запорожском фронте 8.09.2023, 13:04

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«Лес» из российской техники обнаружил украинский беспилотник.

Экипаж украинского разведкомплекса «Shark» обнаружил и помог уничтожить или повредить 5 боевых машин из состава вражеского ЗРК «Бук» в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эффективной работы экипажа разведкомплекса опубликована в соцсетях.

«Небольшой «лесочек» из пяти российских «Буков» смог найти и скорректировать по ним удары всего один из беспилотников «Shark». Ракетные комплексы врага ударами РСЗО «HIMARS» были уничтожены или выведены из строя на Запорожском направлении. Феноменальная эффективность!», - пишет в комментарии к видео автор публикации.

SHARK – разведывательный беспилотный комплекс, созданный компанией Ukrspecsystems для наблюдения и корректировки огня. БПЛА оборудована высоконадежным модулем связи, что позволяет ему углубиться в тыл противника до 80 км в условиях РЭБ. В состав комплекса «SHARK» входят 3 БПЛА, наземная пусковая установка и дополнительное оборудование.

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