Беларусь вышла в мировые «лидеры» по коррупции 1 8.09.2023, 13:09

В прошлом году за коррупцию привлекли к ответственности более 800 должностных лиц.

Беларусь заняла 80-е место в рейтинге Us News по коррупции, заметил телеграм-канал «Позірк».

Всего в рейтинге 87 государств. Кроме Беларуси в него вошли ещё семь постсоветских государств: Латвия (29-е место), Эстония (31-е), Литва (32-е), Украина (48-е), Узбекистан (68-е), Казахстан (75-е) и Россия (87-е). Чем ниже место в рейтинге, тем хуже в стране ситуация с коррупцией.

Возглавляет рейтинг Швейцария. В пятёрку лидеров входят также Канада, Швеция, Австралия и Нидерланды.

В прошлом году, по словам генпрокурора Андрея Шведа, в Беларуси за коррупцию привлекли к ответственности 819 должностных лиц, из них 21 занимали «ответственное положение». Кстати, ряд уголовных дел начали на лиц, включенных в «кадровый реестр главы государства».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».