Россиянин съездил на отдых в Сочи и был шокирован поведением местных жителей и туристов 8.09.2023, 13:12

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«Приключения» началась еще в такси.

Мировые санкции, закрытое небо, рост цен и взрывы во временно оккупированном украинском Крыму заставили российских туристов вспомнить об отечественных курортах, но отдых там их неприятно удивил. Один из туристов – преподаватель из Санкт-Петербурга – посетовал, что популярный город Сочи изменился до неузнаваемости.

В частности, его шокировало поведение сограждан на отдыхе и жителей города. В их грубости, агрессивности и хамстве преподаватель обвинил низкий уровень жизни, пишет obozrevatel.com со ссылкой на росСМИ.

Туриста «приветливо» встретили еще в такси, где он стал свидетелем ссоры между водителем и пешеходами. Таксист накричал на людей и заявил пассажиру, что не намерен ждать, пока они перейдут дорогу, хотя по правилам дорожного движения и должен был пропустить их.

Россиянин остался неприятно удивлен фамильярностью и грубостью местных жителей и туристов, которые в общественных местах с бранью кричат на детей и посылают друг друга. К незнакомцам, по словам очевидца, россияне обращаются словами «баба», «пацан» и «мужик».

«Город изменился в худшую сторону, цены сумасшедшие. Местные жители явно стали беднее, от этого раздражительность, грубость. Не езжу туда. Никогда, ни при какой погоде. Хотя очень хочется к морю, но точно не туда», – заявил отдыхающий.

Кстати, это не в первый раз россияне жалуются на отдых в Сочи. На днях отдыхающие у побережья Черного моря заявили, что некоторые их сограждане ведут себя неадекватно. Они позволяют детям испражнятся в море, из которого другие малыши потом пьют воду.

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