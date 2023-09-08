В Бердянске прогремели мощные взрывы возле «избирательного участка» россиян 8.09.2023, 13:24

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Военная охрана оккупантов осталась под завалами.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области ночью 8 сентября прогремели мощные взрывы на территории лицея, где россияне разместили «избирательный участок».

Об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.

«Оккупанты Бердянска начинают псевдовыборы громко», - написал Федоров.

По его словам, два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея, где оккупанты расположили один из «избирательных участков».

«Военная охрана не успела помочь - осталась под завалами», - добавил мэр Мелитополя.

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