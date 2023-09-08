Белорус потерял в торговом центре Минска кошелек: история получила неожиданное продолжение

Белорус потерял в торговом центре Минска кошелек: история получила неожиданное продолжение5
- 8.09.2023, 13:49
- 9,994
В портмоне обнаружили интересные вещи.
Житель Смолевичей потерял в Минске кошелек в торговом центре. Милиция кошелек нашла — в нем помимо денег обнаружили и наркотики. Так мужчина стал фигурантом уголовного дела и получил судимость.
Его также приговорили к принудительному лечению, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.
Суд вынес приговор 36-летнему жителю Смолевичского района, которого обвиняли в незаконных, без цели сбыта, приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества.
Мужчина в наркошопе приобрел альфа-PVP. Он забрал закладку, часть психотропа он употребил, а оставшийся порошок, завернув в банкноту, положил в кошелек и отправился за покупками в торговый центр на улице Мстиславца.
В торговом центре он потерял портмоне и обратился в милицию. Кошелек нашли, а в нем обнаружили и запрещенное вещество массой не менее 0,21 г.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
— Обвиняемый нигде официально не трудоустроен, ранее уже имел проблемы с законом. Вину в инкриминируемом ему преступлении не отрицал, в содеянном раскаялся, — прокомментировала старший помощник прокурора Первомайского района Инна Зубко. — Суд признал его виновным в незаконных, без цели сбыта, приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества и на основании ч. 1 ст. 328 УК назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года.
Кроме того, обвиняемый должен пройти принудительное лечение.