Белорус потерял в торговом центре Минска кошелек: история получила неожиданное продолжение 5 8.09.2023, 13:49

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В портмоне обнаружили интересные вещи.

Житель Смолевичей потерял в Минске кошелек в торговом центре. Милиция кошелек нашла — в нем помимо денег обнаружили и наркотики. Так мужчина стал фигурантом уголовного дела и получил судимость.

Его также приговорили к принудительному лечению, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Суд вынес приговор 36-летнему жителю Смолевичского района, которого обвиняли в незаконных, без цели сбыта, приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества.

Мужчина в наркошопе приобрел альфа-PVP. Он забрал закладку, часть психотропа он употребил, а оставшийся порошок, завернув в банкноту, положил в кошелек и отправился за покупками в торговый центр на улице Мстиславца.

В торговом центре он потерял портмоне и обратился в милицию. Кошелек нашли, а в нем обнаружили и запрещенное вещество массой не менее 0,21 г.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

— Обвиняемый нигде официально не трудоустроен, ранее уже имел проблемы с законом. Вину в инкриминируемом ему преступлении не отрицал, в содеянном раскаялся, — прокомментировала старший помощник прокурора Первомайского района Инна Зубко. — Суд признал его виновным в незаконных, без цели сбыта, приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества и на основании ч. 1 ст. 328 УК назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года.

Кроме того, обвиняемый должен пройти принудительное лечение.

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