Закончилось «жестом доброй воли»: россиян разгромили под Бахмутом

Закончилось «жестом доброй воли»: россиян разгромили под Бахмутом1
- 8.09.2023, 13:53
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ВСУ показали, что стало с оккупантами после неудачной попытки штурма с их стороны.
Российские оккупанты под Бахмутом не оставляют попыток захватить позиции украинских воинов. Однако эти штурмы остаются безрезультатными и завершаются для захватчиков потерями.
Одну из таких провальных вражеских атак на позиции 3-й отдельной штурмовой бригады показал ее комбриг Андрей Билецкий. Трое украинских штурмовиков отбили штурм, нанеся врагу потери в 9 захватчиков убитыми и ранеными.
По словам Билецкого, очередная попытка штурма позиций 2 роты 2 штурмового батальона 3 ОШБр, которые защищали трое украинских воинов, обернулась для оккупантов позорным бегством и девятью убитыми и ранеными.
«Все закончилось «жестом доброй воли». Атаку отбили трое бойцов взвода «Мирон». Уцелевших россиян во время бегства «догнала» наша артиллерия плотным обстрелом и аэроразведка «Шершней» отработала сбросами. С нашей стороны позиции были удержаны, а противник потерял фактически отделение: пять россиян – «200» и четверо – «300», – отметил Билецкий.