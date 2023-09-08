Дешевая малина и дорогая голубика: что продают на Комаровке в начале осени 8.09.2023, 14:01

1,182

Некоторые овощи и ягоды с наступлением сентября стали расти в цене.

Осень наступила, но отголоски лета еще слышны, в том числе и на рынках, где продают дары этого сезона.

На многие позиции цены очень демократичные. Как сообщает tochka.by со ссылкой на Instagram Комаровского рынка, на прилавках полно ягод, овощей и фруктов.

К примеру, килограмм сочного болгарского перца стоит около трех рублей.

Если нужен вариант попроще – можно взять и по два рубля. К примеру, из такого перчика будет отличное лечо. Бюджетные перцы можно и нафаршировать.

Перец чили тоже есть на Комаровке. Цена – пять рублей за кило. Баклажаны – от трех рублей за кило.

Есть лисички. Килограмм – 13,5 рублей.

Много и ягод. Кило брусники стоит 10 рублей, а малины – пять с половиной. А вот голубика подросла в цене – продают по 22 рубля за кило.

Яблоки на прилавках рынка − три рубля за кило. Виноград – от шести рублей.

Есть и кизил. За пол-литровый стаканчик разноцветных плодов просят пять рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».