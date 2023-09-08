Охлобыстин озвучил тайные цели Кремля в войне против Украины 19 8.09.2023, 14:05

10,670

Иван Охлобыстин

Неадекватный актер-путинист начал с «программы-минимум».

Ультраправый российский актер Иван Охлобыстин разразился новой партией неадекватных заявлений: он требует полностью уничтожить Украину.

Свою агрессию и ненависть в отношении Украины Охлобыстин излил на днях в интервью российскому изданию «Собеседник», передает dialog.ua.

Путинист Охлобыстин фактически озвучил потаенные желания Кремля в отношении Украины. С его слов, «программой-минимум» в нынешней войне он видит отрезание Украины от Черного моря с захватом Одессы, а в идеале он бы хотел полного уничтожения соседнего государства.

«Западную Украину, что нас никогда не любила и не полюбит, отдать полякам (...), часть в Беларусь уйдет (Чернигов или что там представляет интерес для туристов съездить, как в зомбиленд). Все остальное - наше… Подчистить все, чтобы не было и намека на Украинское государство», - поделился своими кровожадными мечтами путинист.

Призвал он также «разобраться» с украинским языком, то есть полностью его искоренить, как и украинскую государственность, которая, со слов Охлобыстина, «всегда будет представлять опасность» для России.

«Единственный способ от этой опасности избавиться – нейтрализовать всю государственность. Вот прям все зачистить! И даже название я бы поменял», - заявил путинист. Хочет он переименования Украины в «Малороссию».

Важно отметить, что в прошлом Охлобыстин был православным священником, он чрезвычайно любит кичиться своей «духовностью». Сегодня это один из самых одиозных представителей российских так называемых «ультрапатриотов». Он яростно поддерживает войну и призывает к кровопролитию, однако сам на фронт ехать не собирается, предпочитая, чтобы за идеи «русского мира» умирали другие, но не он сам.

Когда путинисту предъявили претензию за это, он начал уверять, что на фронт должны отправляться молодые, а не он.

«Есть много молодых ребят, которые готовы бегать за деньги. Пока, к сожалению, не за идею», - ответил он на критику.

Путинист также жаловался, что кто-то якобы его не пускает в окопы.

Важно отметить, что в начале войны Охлобыстин рассказывал знакомым о намерении идти на фронт. Журналист Михаил Козырев в апреле 2022 года рассказывал смешную историю о том, что пьяный актер звонил ему и уверял, что отправится воевать сразу же после лечения зубов, однако, протрезвев, путинист передумал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».