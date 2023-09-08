Диетолог объяснила, как небольшие изменения в питании помогут снизить уровень холестерина 8.09.2023, 14:18

2,738

Диета может выступать в качестве катализатора.

Организм должен поддерживать определенный уровень холестерина, потому что слишком большое его количество может закупорить артерии, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. Диета может выступать в качестве катализатора или противоядия в этом процессе, пишет УНИАН.

По словам практикующего диетолога Элисон Каллен, недостаточное употребление белка и слишком большое количество рафинированных углеводов могут стимулировать снижение выработки желчи, уменьшая количество холестерина, выводимого из организма.

К счастью, по мнению эксперта, «небольшие» изменения в продуктах питания могут помочь держать холестерин под контролем.

Масло авокадо

Даже такая мелочь, как выбор растительного масла, может вызвать проблемы с уровнем холестерина. К счастью, изменение диеты может привести к «значительному» изменению уровня жиров.

Каллен рекомендовал использовать масло авокадо вместо твердых жиров и продуктов с более высоким содержанием насыщенных жиров, чтобы контролировать уровень холестерина.

Черника

Добавление в свой рацион черники, богатой полифенолами, — еще один научно обоснованный способ снизить уровень «плохого» холестерина.

«Употребление 150 граммов черники ежедневно в течение шести недель было связано со статистически значимым снижением уровня общего холестерина (6%), плохого холестерина (7%) и триглицеридов (27%); а уровень хорошего холестерина вырос на 6%», - отметила эксперт по питанию.

Так называемый «хороший» холестерин поглощает свой плохой аналог из крови и переносит его обратно в печень, где он перерабатывается. Таким образом, повышение уровня «хорошего» холестерина может улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Клетчатка

Клетчатка, содержащаяся во фруктах, овощах, орехах и цельнозерновых продуктах, помогает снизить уровень холестерина. Каллен рекомендовала начинать с овса, поскольку он богат растворимой клетчаткой, которая может помочь быстро снизить уровень холестерина.

«Волокна с более высокой вязкостью, такие как те, что содержатся в овсе, ячмене или подорожнике, по-видимому, оказывают более универсальное воздействие на наше здоровье, чем волокна из пшеницы и риса», — добавила эксперт.

Каллен также посоветовала сочетать изменения в диете с физическими упражнениями, потому что это позволит увидеть изменения в течение двух месяцев.

«Главное — последовательность. Упражнения не обязательно должны быть высокой интенсивности или продолжительности, но желательно, чтобы их выполняли ежедневно», — сказала она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».