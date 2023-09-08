«Приходишь за Volkswagen — а там «китайцы» стоят!» 8.09.2023, 14:41

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Заглянули в салоны гродненских дилеров и удивились.

Журналисты av.by заглянули в салоны гродненских дилеров. Посмотрели, какие новые автомобили можно купить вместо привычных «Логанов» и «Степвеев». Что увидели?

Дилерский салон Renault в Гродно. Правда, «Логанов», «Степвеев» и «Дастеров» здесь не увидели. Из «Рено» — только премиальный внедорожник Koleos, который стоит 125 тысяч белорусских рублей.

— Зато у нас есть Aeolus Shine GS! Китайские кроссоверы приехали к нам буквально вчера. Представлены в четырёх цветах: чёрном, белом, красном и бирюзовом. Стоит автомобиль 72 000 белорусских рублей (21 930 USD по курсу НБРБ), а первым покупателям мы сделаем скидку 3 000 рублей, — рассказывает менеджер салона. — На складе автомобили есть в наличии, так что ждать их не придётся. Ожидаем ещё седаны этой же марки.

«Китайца» можно купить в кредит. Менеджер предлагает нам рассмотреть финансовую программу от «БНБ-Банка». Первоначальный взнос — 10% от полной стоимости автомобиля. Остальная сумма — кредит на десять лет. Первые десять месяцев ставка составит 10%, остальные — 14,61%. Максимальный платёж по такой программе будет чуть более 1 000 рублей, минимальный — 735 рублей.

По соседству с Renault и Aeolus расположились Lada.

— Вы к нам приехали как раз в момент затишья. Утром у нас было много людей, — говорит менеджер, провожая нас к российским автомобилям. — Это новая «Веста» — рестайлинговая! У нас представлена базовая комплектация, но и цена на неё всего лишь 44 100 рублей (13 400 USD по курсу НБРБ).

— А вот «Веста» в универсале 2022 года выпуска. Её цена — 55 000 рублей, или 16 756 USD по курсу НБРБ, — продолжает знакомить нас с ассортиментом девушка. — Рядом стоит уже рестайлинговый SW Cross — универсал повышенной проходимости в максимальной комплектации (63 900 BYN, или почти 19 500 USD по курсу НБРБ). «Нивы» тоже есть (от 31 300 BYN, или 10 000 USD по курсу НБРБ). Пользуются, кстати, сейчас большим спросом не только у юрлиц, но и у физлиц! Люди покупают для охоты и рыбалки.

— А сколько машин продаётся в месяц?

— Я вот продала 20 автомобилей за последний месяц! Но у меня ещё коллега есть, — тут же отвечает менеджер.

Кстати, все вышеназванные авто имеются в наличии на складе. Ждать их не придётся. А какие платежи будем вносить, если возьмём Lada в кредит?

С учётом всех акций и выгод стоимость «Лады Гранты» окажется 33 900 белорусских рублей. Суммы по ежемесячным платежам относительно небольшие. И зависят от финансовой программы и вашего аванса. Если внесёте 10% от стоимости, за авто ежемесячно в среднем будете платить от 407 до 470 белорусских рублей.

Максимальный ежемесячный платёж за JAC — 1 200 рублей. А есть что подешевле?

Еще одной точкой визита стал «Гродноавтосервис». Раньше здесь можно было купить новенькие Volkswagen, Кia и Skoda. Теперь же стоят «только китайцы»! А что там с ассортиментом и ценами?

— Сейчас в нашем салоне представлены лифтбек J7 (77 500 белорусских рублей, или 23 610 USD по курсу НБРБ) и компактный кроссовер JS4 (71 900 белорусских рублей, или $21 900). Обе модели с 1,5-литровым турбированным двигателем. Есть машина покрупнее — кроссовер JS6 (95 900 белорусских рублей, или почти 29 000 USD по курсу НБРБ). Ну и грузовой пятиместный пикап T8 — от 108 000 белорусских рублей, или 32 900 USD по курсу НБРБ.

Просим рассчитать нам ежемесячные платежи на JAC JS4 с механической коробкой передач. Минимальный аванс по предлагаемой финансовой программе составит 20% от стоимости автомобиля. Срок финансирования — 7 лет.

Максимальный платёж — 1 200 рублей, минимальный — 697 рублей. Сумма переплат за весь период пользования кредитом будет почти 30 000 BYN.

С началом осени становится всё более очевидным тот факт, что китайские модели вытесняют привычных белорусам игроков вроде Volkswagen, Renault и Kia. «Дастер» и «Степвей» даже в регионах уже днём с огнём не сыщешь. На смену им пришли как диковинные и сложные для произношения Aeolus, Hongqi, FAW и Voyah, так и уже чуть более привычные белорусскому уху JAC, Haval и, конечно, же Geely.

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