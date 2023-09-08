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Российскому танку зрелищно снесло башню от украинской мины

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  • 8.09.2023, 14:33
  • 2,526
Российскому танку зрелищно снесло башню от украинской мины

Видеофакт.

Украинские минометчики из 65-й ОМБр уничтожили российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликованый в соцсетях. На записи видно, что после атаки минометчиков во вражеской бронемашине сдетонировал боекомплект и взрывом башню танка подбросило высоко вверх.

«Эффектные кадры уничтожения российского танка минометчиками 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ», - отмечает автор публикации в сообщении к видео.

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