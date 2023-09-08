Российскому танку зрелищно снесло башню от украинской мины

Российскому танку зрелищно снесло башню от украинской мины4
- 8.09.2023, 14:33
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Видеофакт.
Украинские минометчики из 65-й ОМБр уничтожили российский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликованый в соцсетях. На записи видно, что после атаки минометчиков во вражеской бронемашине сдетонировал боекомплект и взрывом башню танка подбросило высоко вверх.
«Эффектные кадры уничтожения российского танка минометчиками 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ», - отмечает автор публикации в сообщении к видео.