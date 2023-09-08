Паника на военных аэродромах РФ: шины начали ставить и на Су-34 3 8.09.2023, 14:43

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Оккупанты надеются, что покрышки защитят их от атак дронов.

На российских военных аэродромах, видимо, окончательно потеряв надежду на свою ПВО, чтобы защитить самолеты от ударов украинских дронов, стали накрывать их автомобильными покрышками.

Об этом сообщает телеграм-канал «Украина 365» и публикует фото такой защиты на бомбардировщике «СУ-34».

В Сети высмеивают «аналоговнетное» нововведение Военно-космических сил «второй армии мира».

«Новая российская разработка. Динамическая авиационная бронезащита «резиновое изделие №2», - написал в Telegram волонтер Сергей Стерненко.

«Ну что тут сказать? Ну не простые и дешевые же ангары строить, как у тупых американцев и не менее тупых англичан?» - публикуют ироничный пост в канале «Диванно-штурмовая бригада».

В канале InformNapalm посмеялись над постом z-блогера с ником Fighterbomber, который одобрят такую «надежную» защиту российских самолетов, базирующихся на аэродромах вблизи украинской границы.

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