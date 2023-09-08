Загадка столетия2
- Александр Невзоров
- 8.09.2023, 14:47
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Забавный психоз в РФ продолжается.
Давненько режим так не тужился, как на этих выборах.
Смысл этих усилий не понятен.
Ведь все «кучки» уже давно лежат, где положено и уверенно воняют Путиным.
Ранжир везде соблюден, количество «завитушек», определяющих отношение к конкретной «партии» -тоже. Своим однообразием и вкусом эти «кучки» утомили даже мух. Шедевр «фекальной архитектуры ЦИК» создан и утвержден.
Все это очевидно.
Но зачем, при всем этом ставить всю страну в «позу выборов», зачем спускать всем штаны и так громко шуршать бумагой?
Загадка столетия. Чистая, необъяснимая мистика. Энигма.
Сегодня забавный психоз продолжается.
При том что все давно решено - население зачем-то перекормили агитационным слабительным, а задницу заткнули.
От народа требуется адская активность в деле выделения, но портить шедевр «фекальной архитектуры ЦИК» никому нельзя.
Добавлять на «кучки» или присосеживать к ним свою - категорически запрещается. Это экстремизм и измена родине.
Короче.
Страдания русского избирателя неописуемы.
Александр Невзоров, t.me