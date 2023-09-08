Загадка столетия 2 Александр Невзоров

8.09.2023, 14:47

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Александр Невзоров

Забавный психоз в РФ продолжается.

Давненько режим так не тужился, как на этих выборах.

Смысл этих усилий не понятен.

Ведь все «кучки» уже давно лежат, где положено и уверенно воняют Путиным.

Ранжир везде соблюден, количество «завитушек», определяющих отношение к конкретной «партии» -тоже. Своим однообразием и вкусом эти «кучки» утомили даже мух. Шедевр «фекальной архитектуры ЦИК» создан и утвержден.

Все это очевидно.

Но зачем, при всем этом ставить всю страну в «позу выборов», зачем спускать всем штаны и так громко шуршать бумагой?

Загадка столетия. Чистая, необъяснимая мистика. Энигма.

Сегодня забавный психоз продолжается.

При том что все давно решено - население зачем-то перекормили агитационным слабительным, а задницу заткнули.

От народа требуется адская активность в деле выделения, но портить шедевр «фекальной архитектуры ЦИК» никому нельзя.

Добавлять на «кучки» или присосеживать к ним свою - категорически запрещается. Это экстремизм и измена родине.

Короче.

Страдания русского избирателя неописуемы.

Александр Невзоров, t.me

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