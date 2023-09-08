Допросы на границе и около 1800 долларов за поездку: как белорусы провели отпуск в этом году 1 8.09.2023, 14:52

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Данные опроса.

Сitydog устроил опрос и узнал, как и где отдохнули белорусы и сколько денег на это ушло, а еще были ли проблемы с прохождением границы. Спойлер: у многих все хорошо.

Всего на этот вопрос ответили 1745 человек. Из них 34% опрошенных сказали, что уже съездили отдохнуть, 12% – только собираются, а вот 54% так и остались без отдыха в этом сезоне.

Самым популярным направлением для отдыха в нашем опросе стала Турция. Туда в этом году приехало больше всего белорусов. Кроме того, востребованы сейчас Грузия, Италия, Испания, Португалия и Греция.

Из экзотических мест, где в этом году провели свой отпуск читатели, – Куба, Шри-Ланка, Таиланд и Канарские острова.

И да, часть опрошеных до сих пор ездит на отдых в Россию: Карелия, Санкт-Петербург и Сочи. Зато часто остаются и в Беларуси: Минск, Нарочь и Браслав.

Что касается трат на отпуск, то тут все было по-разному. Самая большая сумма, о которой рассказали, – около 5000 долларов. А вот наименьшая сумма, которую на свои каникулы отдали опрошенные люди, была 600 рублей (примерно 180 долларов).

В среднем на человека, исходя из результатов опроса, ушло около 1800 долларов.

Большинство опрошенных (88%, или 270 голосов) ответили, что они не сталкивались с проблемами на границе. Остальные 12%, к сожалению, столкнулись с определенными трудностями при прохождении погранпостов.

Самой популярной проблемой на границах стали очереди и долгое ожидание. Кроме того, многие писали о более тщательном досмотре и проверке телефонов. По рассказам белорусов, силовики спрашивают, откуда или куда вы едете, уточняют личные данные, а некоторым «повезло» поговорить с кагэбэшниками и выдержать трехчасовой допрос. Это Беларусь образца 2023 года, ребята...

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